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美國務卿31年來首次！　蓬佩奧正式接見六四倖存者

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▲▼蓬佩奧正式接見六四倖存者。（圖／翻攝推特／@SecPompeo）

▲蓬佩奧正式接見六四倖存者。（圖／翻攝推特／@SecPompeo）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓3日專電

六四天安門事件屆滿31週年，美國國務卿蓬佩奧今天除了按慣例發表聲明，並大動作公開昨日首次接見六四倖存者的照片。蓬佩奧再次呼籲北京，公布完整六四死亡、失蹤人數資訊。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在美東時間3日中午12時（台灣時間4日零時），在推特（Twitter）上傳與六四參與者王丹、蘇曉康、李恒青和李蘭菊等人會面合照。他隨後按照往例，透過國務院發出悼念天安門事件聲明。

王丹指出，他與李恒青等人於2日下午2時30分，在美國國務院與蓬佩奧進行正式會面。王丹表示，這是31年來，首次有美國國務卿公開透過正式會面的方式，表達美國政府對六四事件和中國民主化的關切，「這是一次歷史性的會見」。

根據國務院公開日程，蓬佩奧2日下午接見六四天安門倖存者，但會面是以閉門方式舉行，不開放媒體採訪。

王丹透露，蓬佩奧在會中表達對六四事件31週年的關切，並詢問他們對美國該如何幫助中國民主化的看法。

王丹表示，他向蓬佩奧提出3項建議，包括美國對華政策應轉向與中國公民社會及人民直接對話；將改善中國勞工人權、解除中國網路封鎖等議題，放到未來美中貿易談判中；幫助中國人民了解六四等歷史事件的真相。

按照往例，美國國務卿每年皆會針對六四事件發表聲明。自2018年4月上任以來，蓬佩奧也遵循這個慣例，在過去連續兩年發表聲明悼念天安門受害者，且聲明幅度與用字遣詞強度有顯著成長，反映出川普政府對北京態度漸轉強硬。

不過，今年六四事件進入第31個年頭，並不算重大週年。蓬佩奧選在此時接見王丹等人，並大剌剌公布行程與會面照片，不只背後原因耐人尋味，更顯示在歷經中國隱匿疫情、北京強推「港版國安法」等爭議後，美中關係更趨緊張，川普政府也越來越不在意激怒北京。

蓬佩奧在今天聲明中表示，勇敢的中國人民以和平方式，要求民主、人權及一個沒有貪腐的社會，中共卻在1989年6月4日派解放軍進到天安門廣場以坦克車、槍枝進行鎮壓，使運動在暴力中劃下句點。

蓬佩奧指出，天安門示威啟發前蘇聯、東歐內部遭壓迫人士起身行動，並成功獲得民主變革，但中共政府卻透過資訊管控與暴行，存活了下來。蓬佩奧感嘆，即使是31年後的今天，天安門事件具體死亡、失蹤人數仍不明。

蓬佩奧強調，美國持續讚揚當時示威者的理念抱負，美國人民也與仍在悼念逝去摯親、摯愛的家庭站在一起，包括那些不畏困難風險，仍不止歇地為喪生子女尋求究責的「天安門母親」。

蓬佩奧再次呼籲中國，公布完整六四死亡、失蹤人數資訊。他說：「我們為六四受害者哀悼，也與渴望能有個保護人權、基本自由及人類尊嚴政府的中國人民站在一起。」

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