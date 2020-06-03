「佛系防疫」推手認錯了！瑞典死太多人…承認：應該更嚴格管制

▲新冠肺炎流行，許多瑞典人仍在露天餐廳用餐。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

全球新冠病毒疾病（COVID-19）大流行，奉行「佛系防疫」的瑞典是少數未實施大規模封鎖措施的國家，截至目前已有超過4400人染疫死亡。這項政策的推手、瑞典國家流行病學家特涅爾（Anders Tegnell）3日承認，如果當初實施更嚴格的管制，就不會有那麼多人喪命。

根據英國廣播公司（BBC）報導，瑞典的新冠肺炎死亡率相較鄰國高出許多，且周邊國家紛紛禁止瑞典人入境。在北歐國家中，人口1000萬的瑞典已有4468人死亡、38,589人染疫；相比之下，實施封鎖的丹麥、挪威和芬蘭確診數則低了許多，其中丹麥只有580例死亡，挪威有237例死亡，而芬蘭有320力死亡。

特涅爾今年4月接受訪問時還曾強調，瑞典的高死亡率是老人安養機構無法隔絕病毒所致，不會為此調整瑞典整體防疫策略。

他3日接受瑞典電台（SR）訪問時則承認，如果他能在擁有目前所知資訊的情況下重新做一次決定，他會選擇實施更嚴格的管制措施，以降低死亡人數。他認為，最適當的作法應該介於瑞典「佛系防疫」與其他國家的「全面封鎖」之間。被問到瑞典是否有太多人死亡時，特涅爾回答，「是的，絕對是」。

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