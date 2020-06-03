床邊放榔頭！桃園18歲妹整晚遭性侵…母突打電話　她含淚：沒事

▲小美遭盧男誘騙至住處，一晚性侵3次。（示意圖／翻攝pixabay網站）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名盧姓男子透過網路結識18歲女子小美（化名），約對方見面後誘騙至家中，直接指著床頭上的榔頭說「前女友是被我打死的」恐嚇，整晚性侵對方3次得逞。桃園地院認為，盧男涉有強制性交罪前科，緩刑期間竟又再犯，依強制性交罪判盧男5年6月徒刑，全案仍可上訴。

檢方調查，19歲的盧男曾因性侵前女友遭判刑，被地院判3年4月刑期，但他2018年8月在緩刑、保護管束期間，透過臉書結識小美，不斷要求與對方見面；見面後，謊稱小美手機內照片的友人是他妹妹，以讓3人一起見面聊天為由，誘騙到其住處。

豈料，盧男看到小美進入屋內後，直接指著床頭上的榔頭說「前女友是被我打死的」，以此恐嚇對方，直接將小美推上床性侵得逞，完事10分鐘後再次性侵，最後累得睡著，而小美擔心逃走會吵醒盧男，只好乖乖待在房內。

隔日早上7時，盧男睡醒後再次性侵小美，期間小美的媽媽發現女兒徹夜未歸，打電話前來詢問關心，而小美擔心遭遇不測，只好含淚說謊稱沒事，直到離開盧男住處才跟親友訴苦，驗傷並報警提告。

小美指控，盧男當時沒戴保險套性侵，她當下怕得腦袋一片空白，雖然想立刻回家，卻又被盧壓在身下，且接到媽媽電話時，擔心說出實情會被盧歐打傷害，才忍住說沒事。

▲小美遭性侵時，接到媽媽的電話卻不敢求救。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



小美說，她事後傳訊息給盧說要提告，對方馬上道歉「拜託先不要」、「真的算我求你」、「我真的什麼都願意為你做，勿報警，願意對你負責照顧你」、「先分擔你的生活費，一定會賠償你」等，強調他身上還有保護管束，千萬不能報警。

盧男到案後否認犯行，表示小美和他做了3次都沒有拒絕、反抗，甚至稱讚他節奏很好；另外，小美第1次結束時，說他太急來不及有前戲，才會再次發生關係，認為雙方本是合意性交，小美現在提告的行為根本是仙人跳。

桃園地院認為，盧男本有案件在身，因保護管束緩刑快結束才向小美求情，且偵訊時還誣陷對方仙人跳，可見你情我願不足採信，依強制性交罪判處5年6月有期徒刑，全案可上訴。

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