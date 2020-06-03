東海大學畢業歌《東．別》影音上線　逾1.6萬人瀏覽甘苦回憶

▲▼東海大學畢業生創作出專屬東海人的回憶，吸引逾1.6萬人瀏覽。（圖／東海大學提供）

記者鄧木卿／台中報導

又到了驪歌輕唱的季節，東海大學13日將舉行畢業典禮，28名不同科系的學生集體創作出專屬於東海人4年甘苦回憶的MV，並取名為《東．別》，是東海別墅的簡稱，更是與東海別離之意，日前影片上架後，官方IG不但破萬人次瀏覽，YOUTUBE瞬間也超過1.6萬人點閱，這段影音也成了畢業生最美的回憶。

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「那消逝的時光，成為了一道美麗的風景，你看見了嗎？」今年東海大學的畢業歌很不一樣，包括資工、企管、中文、經濟、永續學程等28名同學共同努力完成的畢業歌曲，譜出東海人獨一無二的4年回憶，MV中穿插大家熟悉的勞作、社團、打工、戀愛等日常生活，以及早掃的心情、大一住宿生活、校狗囧哥等，裡面全都是同學們共同的回憶。

▲影片男主角是拳擊社的同學，女主角是現代舞蹈社學生。

畢業歌取名叫《東．別》，東海學生的大學生活環境，簡稱東海別墅，另一個意思是即將與東海別離之意，以大家熟悉的環境及道別的心情做雙關語，影片男主角是拳擊社的同學，女主角是現代舞蹈社，2人在MV中也安排社團排練情況，還有大一的第一個新生盃球賽，勾起許多畢業生參加社團的點點滴滴。

校方表示，過去的畢業歌是由畢聯會透過網路徵選投票的方式產生，今年做法有所改變，改以團隊招募的形式製作，在上學期便開始招募製作團隊且分組，畢業歌是屬於大家的，應該讓想要參與的同學，都有發揮空間，匯聚大家的努力才能成為畢業歌。

東海大學2020畢業歌總召丁濟政表示，歌曲的創作初衷，是希望裡面的元素是帶有回憶的，不要太惆悵，情感上也要能傳達希望與未來，不忘記過去，但也要不停歇的勇往直前，團隊從去年9月一路努力到現在，經過一次次的詞曲修正，一次次的拍攝運鏡，精挑細選的錄音規格，在在都呈現專業劇組的攝影規模，相信這會是大家最美的回憶。

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