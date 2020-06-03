激情按到一半...辣妹彎腰問：要不要幫你解毒～微笑比出超專業手勢　下場曝

▲阿宏被依法判6月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿宏」（化名）在新竹一間養生會館擔任負責人兼櫃台人員，但卻被控媒介女子為男客進行半套性交易，並從中收取400元傭金。對此，新竹地院審理後，依法判他6月徒刑，而案經上訴高等法院後，高院法官認為一審判決並無不妥，駁回上訴，目前全案上訴到最高院審理中。

判決指出，阿宏在該間養生館擔任負責人，同時也兼任櫃台人員，並從事接待客人等工作，怎料他竟意圖營利，基於媒介、容留女子與他人猥褻行為之犯意，假意按摩知名，行經色情行業之實，容留店內女子以70分鐘1千元的價格為男客進行按摩，而加價500元小姐則會替男客進行半套性交易。

養生館詭異的營業方式引發警方懷疑，因此喬裝成男客前往探查，過程中服務的小姐曾問，「要不要幫你？」、「幫你解毒」，而在員警問及是否需要加錢時，小姐則微笑用手比出5，來表示半套服務需要加價500。對此，阿宏於庭上矢口否認犯行，並表示自己有告知小姐不能做違法事情，但法官勘驗證據後，不採信其說詞，依法判他6月徒刑，得易科罰金，而目前全案已上訴到最高院審理當中。

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