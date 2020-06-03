每天玩手機！13歲少年右半身「僵屍般停頓」進ICU…醫歎：幸虧及時發現

▲13歲男孩愛玩手機，突發腦中風。（圖／翻攝自杭州日報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市一位13歲少年平時超愛玩手機，經常手機不離手，日前突然出現看東西重影，沒想到過了一會兒，吃飯時竟身體僵屍般停頓，更不能使用筷子吃飯了。爸爸媽媽頓時緊張了，趕緊帶著孩子去醫院。沒想到，醫生診斷，孩子竟然多發性腦梗死，幸虧發現及時，才保住了一命。

綜合陸媒報導，在兒科病房裡，13歲的田田（化名）正神情專注地玩手機，看到醫生走來，他不好意思地笑了笑，露出兩個白白的小虎牙。誰能想到，這位玩手機的孩子，不久剛剛因為腦中風從重症監護病房出來。

1個多月前的一天上午，他滑手機時，突然發現看東西重影。當時，家長以為是前一天夜裡手機玩多了，沒有太在意。到了吃飯時，田田出現了右側肢體活動障礙，不能靈活使用筷子吃飯了。這讓爸媽頓時緊張了起來，覺得有點像老年人的中風。





▲手機不離手是現代人的通病。（示意圖／pixabay）

爸媽不敢耽擱，馬上帶孩子到當地醫院急診。沒想到，急診頭顱MRI和頭顱CT均提示，孩子多發性腦梗死。不過，因為發現及時，在進行腦血管造影和溶栓治療後，田田總算脫離了生命危險，右側肢體活動也有了改善，但是腦梗塞造成的功能影響需要長期的康復訓練。

腦中風常常繼發於一些中老年疾病如高血壓、糖尿病、血管硬化等，在老年人群中較為常見，雖然近年來越來越年輕化，但這麼小的孩子中風，還是非常罕見。

到底是什麼原因造成田田這麼小年紀就得了中風呢？醫生推測，田田雖然年紀不大，但個子已經很高大，最近體重更是增長很快，加上平時又愛玩手機，精神常常高度緊張，「並且，田田的血壓比正常孩子高出很多，以上多方面的因素可能是造成他中風。」

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