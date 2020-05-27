心疼水果攤阿婆！她霸氣狂買4袋「一打開傻眼了」：還假好心算我200

記者康心禹／綜合報導

台灣一年四季都有水果，堪稱是水果王國，也是重要的觀光財之一，街道旁處處可以看到水果攤販。一名女網友表示，她曾經因為看到賣水果的阿婆很辛苦，就好心買了幾包，沒想到打開之後，裡面竟然是「蘿蔔乾」，讓她憤怒傻眼到不行。

原PO友在臉書《爆怨公社》貼文表示，她前幾天去買東西經過水果行，看到一袋袋現切水果，就想起以前高中的時候，跟家人出遊，在停車場的不遠處有一個阿婆，在賣現切的水梨一袋一袋裝的，「我看阿婆很辛苦在賣又大太陽的，就自掏腰包跟她買了四袋水梨，阿婆很開心說很甜喔，我也很開心。」

原PO繼續說道，結果她在車上打開來吃，沒想到四袋都是醃蘿蔔，「我絕對沒有看錯！她牌子是寫現切水梨，保證甜還什麼的，而且一包還跟我收60，我買四包還假好心說算我200就好！！」

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貼文一出後引發熱烈討論，網友紛紛留言回應，「原本以為是很溫馨的故事，看到後面看來是我錯了」、「阿婆詐騙集團」、「根本詐騙集團首腦等級」、「那是最新零嘴...鹹水梨片...真不識貨」、「被阿婆耍了，薑還是老的辣」、「如果是離不遠我會開車繞回去堵她ㄟ！好衰歐，水梨變成白蘿蔔」、「太不老實了！是我會回去罵+退貨！根本就詐騙啊！水果就水果掛羊頭賣狗肉用蘿蔔騙」。

貼文還釣出也有相同經歷的網友留言，「我朋友之前她阿姨還是誰也有遇過，然後她會久久再出來擺一次」、「這故事好像不是第一次聽到....該不會都是同一攤」、「那個阿婆在當地也是很有名，而且都是久久出來擺一次」。

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