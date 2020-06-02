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防熊貓過勞！新北「外送條例」草案將出爐　每日12工時上限

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▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲國內兩大龍頭業者Foodpanda、Uber Eats。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

為律訂外送員的最低勞動條件，並避免外送業者將經營成本外部化，造成外送員、消費者及道路使用者的權益受損，新北市政府草擬「新北市外送平台業者管理自治條例」，包含強制投保意外險、死亡險，外送員每日12工時上限。

勞工局表示，條例草案內容重點包括要求業者為外送員投保意外傷害、失能、死亡險(失能／死亡最低保險金額300萬元)、提供職安、食安及交安至少3小時的教育訓練、履行職災通報義務等。

另外，勞工局要求業者必須限制外送員1日累計外送服務時間不得超過12小時。草案內容橫跨勞工局、衛生局、交通局及法制局業務，希望能在保障外送員勞動權益、消費者食用安全及用路人行的安全前提下，要求業者確實負擔經營成本，並兼顧外送新興產業的發展。

勞工局長陳瑞嘉表示，為彙整各界意見並凝聚共識，勞動檢查處29日邀集外送員工會、外送平台業者及專家共同討論，包含國內兩大龍頭業者Foodpanda、Uber Eats，紛紛針對意外保險額度、工時上限認定及教育訓練方式等事項提出建言。

新北市餐飲代購派送人員職業工會代表也針對目前部分平台業者未提供書面契約，恐影響外送員權益，反映會員心聲。

陳瑞嘉進一步說明，原先擬定的草案經過當日會議充分交換意見後，初步定案將朝「提供完整保險保障」、「避免工作過勞」、「實施教育訓練」、「提供契約內容文件」四大重點方向進行規範，以保障外送員、消費者及用路人權益。

其中，適度限制外送員的每日工時上限，不僅能保障外送員身心健康外，對用路人行的安全亦可獲得確保。未來針對業者未履行法定義務的部分，預計將透過罰鍰加以處罰。平台業者針對草案內容提供外送員意外保險保障、每日12工時上限、3小時教育訓練，均有初步共識，勞工局後續將進行法制作業。

當天出席會議的外送平台業者包括國內兩大龍頭業者Foodpanda、Uber Eats，此外Lalamove、Cuteway、Foodomo、新北市餐飲代購派送人員職業工會，亦有派員參與討論，曾任台北市勞動局長的律師陳業鑫，也以專家角色參與。

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