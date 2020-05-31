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跑外送撐家計！女子遭軟爛夫「硬搶現金」…路邊崩潰大哭

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uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲女子跑外送撐家計，卻被丈夫搶走準備找零的現金，因此收到負評。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

受到疫情影響，許多人失去原有工作，轉而投向外送員行列，導致不少人接不到單。基隆一名媽媽近日抱怨，她以跑外送為生，丈夫又幾乎沒有工作，收到生活帳單時，頭痛得要命，沒想到丈夫完全不體諒她，還將準備拿來找零的錢取走，導致她收到客人負評，忍不住在路邊大哭，「你為什麼好像小孩一樣永遠都長不大？」

這名女子在臉書社團「爆怨公社」中指出，雖然她有份外送員工作，但收入不高，加上丈夫上個月幾乎沒有工作能接，收到家庭帳單時，讓她相當崩潰，只能每個單位都去拜託，希望能夠延期繳款。

請繼續往下閱讀...

這兩周剛好碰上下雨天，女子原先認為，送外賣的生意會不錯，但又害怕家務沒人做，只能犧牲工作時間，在家裡忙家務。近日丈夫有了工作，先前的「老爺心態」再度出現，讓她相當受不了，「現在他只負責工作，回到家裡完全廢物一個。」

▼女子指出，這幾周適逢下雨天，原先以為單子會多，卻放心不下丈夫，只能回家忙家務。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。uber外送,豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

「我呢？我整天騎車找單，難道就不是在工作嗎？」她相當生氣，丈夫每天出門都要跟她拿錢，但她身上只剩下接現金單時，要找給客人的錢，結果丈夫前天直接拿走500元，讓她不敢接現金單，導致當天完全沒有接到單子，「今天僅剩的五百硬拿走兩百，說是要買菸、吃午餐。」

由於害怕沒錢賺，女子只能硬著頭皮開現金單，「前幾位客人都拿剛好給我，結果還是有客人拿大鈔要給我找，我只能把銅板全部加一加，總算是如數找夠數了，但也因此吃了一個不夠專業的負評。」感到相當委屈，女子忍不住在路邊大哭，「為了你，我這麼辛苦，你為什麼好像小孩一樣永遠都長不大，這麼不懂事？」

眾多網友看完，紛紛在下面留言，「別人的兒子，丟回給他爸媽養，妳養自己生的就好」、「離婚吧！不要養軟爛男」、「多愛自己一點。這種老公不要也罷」、「婚姻是一輩子的，如果不想一輩子都在痛苦，早點作決定。」

不過，也有人回應，「老公是自己寵的，相處方式是否該好好想想」、「不想當酸民，可是這種老公也是你養成的」、「辛苦了，但說實話，巨嬰老公，一個巴掌拍不響的，他沒有肩膀，有一部分也是妳太好說話造成」、「不管有沒有小孩，這種男人妳還不趕快離開？想一輩子命苦下去？」

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▼女子跑外送相當辛苦，用來找零的現金還被丈夫搶走。（示意圖／記者蕭筠攝）

▲▼foodpanda首創虛擬超市「熊貓嚴選」、pandanow業務總監Denis Aksenov。（圖／記者蕭筠攝）

 
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