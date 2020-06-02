　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

AIA友邦人壽攜手花旗銀行「深化銀行保險合作」！花旗客戶可規劃財富傳承保障方案

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

AIA友邦人壽2日宣布，與花旗銀行深化在台灣的銀行保險通路合作，透過友邦精心設計的財富傳承保障方案，提供花旗銀行高資產客群保障型的保險規劃，花旗客戶可透過全台分行，規劃高保障功能的保險商品，滿足家庭保障與資產傳承需求。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，很開心友邦台灣能與花旗銀行展開分行保險業務合作，除了為花旗銀行的高資產客群提供最適合的保障服務外，也擴大提升AIA友邦人壽在銀行保險通路的銷售管道。

侯文成說，兩家集團皆擁有超過百年的歷史，厚實財務能力，強勁的業務成長力道來自對客戶保障需求的了解；結合AIA友邦人壽與花旗銀行在台灣的市場領導優勢、穩健悠久的營運經驗，進一步深化雙方的業務合作。

▲花旗銀行。（圖／記者林敬旻攝）

▲花旗銀行。（圖／記者林敬旻攝）

此外，花旗銀行在財富管理領域的卓越表現，以及友邦台灣在保障與財富傳承保險商品的規劃能力，也預期將為花旗銀行客戶帶來更具價值的服務。侯文成指出，透過這一次的合作，更顯示出身為全球市值最大保險公司的AIA友邦保險集團深耕台灣的決心。

友邦台灣與花旗銀行早在10多年前，即透過電話行銷合作推廣推動保險業務，2020年6月起更拓展實體分行保險業務，深化雙方業務合作，提供花旗客戶全方位的保險服務。鑒於越來越多高資產客戶透過保險規劃財富配置和資產傳承，花旗客戶可透過遍布全台的分行據點，規劃AIA友邦人壽結合人壽保障與財富傳承的保險商品。

以友邦人壽「守富人生美元利率變動型終身壽險」為例，投保金額最高達1000萬美元，還可指定多名受益人及保險金分配順位，也可彈性變更保險金受益人，身故保險金可設定分期定期10年或20年給付，協助高資產族群透過保險規劃，達到人身保障與資產傳承的目的。

 
ET快訊
蘇貞昌立軍令狀！三倍券若有任何破綻　唯「她」是問
重機情侶慘死　媽媽一見司機崩潰哭吼6次：還我兒子來！
3000元三倍券「100%換現金」　他曝超邪惡一招…網全跪了
台鐵斷電4小時　竟是一條「貪食蛇」惹禍！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

AIA友邦人壽攜手花旗銀行「深化銀行保險合作」！花旗客戶可規劃財富傳承保障方案

富邦人壽砸3.5億力挺國旅！表揚誓師大會改在台舉辦　員工親友逾4500人促商機

三商美邦人壽淨值比已回到3%！總經理張鎮坤：若需要增資「大股東非常支持」

中壽大方祭出補貼金搶才　新人首年平均月收入上看5萬

2家壽險公司又降息！75張保單回饋金縮水　宣告利率最低跌破0.5%

法國巴黎人壽推出「特別優利」投資帳戶！鎖定全球多元資產、ESG債券、特別股趨勢

友邦保險集團黃經輝退任行政職務　由李源祥接任首席執行官兼總裁

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

AIA友邦人壽攜手花旗銀行「深化銀行保險合作」！花旗客戶可規劃財富傳承保障方案

富邦人壽砸3.5億力挺國旅！表揚誓師大會改在台舉辦　員工親友逾4500人促商機

三商美邦人壽淨值比已回到3%！總經理張鎮坤：若需要增資「大股東非常支持」

中壽大方祭出補貼金搶才　新人首年平均月收入上看5萬

2家壽險公司又降息！75張保單回饋金縮水　宣告利率最低跌破0.5%

法國巴黎人壽推出「特別優利」投資帳戶！鎖定全球多元資產、ESG債券、特別股趨勢

友邦保險集團黃經輝退任行政職務　由李源祥接任首席執行官兼總裁

中職／改善打低投高　中職研擬方法留住本土優秀投手

遊騎兵釋出37名球員！沒有黃暐傑　前統一洋投奧斯丁被釋出

Spotify響應「暗黑星期二」　播放列表插入8分46秒沉默音軌至敬佛洛伊德

美國軍艦第3艘！卡特霍爾號爆群聚感染　拒透露人數及情況

超狂Airbnb「直接住進哈比人洞穴」　內裝中世紀復古…家具擺設超溫馨！

網易6月11日赴港二次上市　發行1.71億股「加強全球化戰略」

分析師預估四年內　蘋果公司市值將達到2兆美元

門市最快5分鐘完售！萊爾富「2萬盒口罩」只剩零星店有貨

2012 MacBook Pro過時了！　蘋果官方硬體服務期限只到6/30

東森購物明開賣櫻花粉4款超夯口罩　中衛顏色排程順序曝！「姊姊蕾絲」重出江湖

保險熱門新聞

75張保單回饋金縮水　宣告利率跌破0.5%

富邦人壽砸3.5億力挺國旅！表揚誓師大會改在台舉辦　

中壽大手筆徵才　新人月收入上看5萬

三商美邦人壽：淨值比已回到3%

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

AIA友邦人壽攜手花旗銀行「深化銀行保險合作」

一張表懂車禍調解官要看的單據

躉繳6年期儲蓄險確定掰了！「保單零利率」引爆絕版搶買

法國巴黎人壽推出「特別優利」投資帳戶

15家產險申訴率　國泰拿最低

友邦保險集團黃經輝退任行政職務　由李源祥接任首席執行官兼總裁

紓困方案不夠用！保險專家：民眾可善用保單貸款

台幣、外幣保單保費7月漲定了！　金管會拍板調降責任準備金利率

一張表看懂22家壽險申訴率排行

更多熱門

相關新聞

金融業年薪比一比！中信金173萬奪冠

金融業年薪比一比！中信金173萬奪冠

金融業2019年「員工平均薪資」排行榜出爐，整體全年平均大約落在120.9萬元，其中又以中信金以平均薪資173萬元奪下冠軍寶座，第二、三名則分別是華票、王道銀行緊追在後。

三商美邦人壽：淨值比已回到3%

三商美邦人壽：淨值比已回到3%

中壽大手筆徵才　新人月收入上看5萬

中壽大手筆徵才　新人月收入上看5萬

75張保單回饋金縮水　宣告利率跌破0.5%

75張保單回饋金縮水　宣告利率跌破0.5%

友邦保險集團黃經輝退任行政職務　由李源祥接任首席執行官兼總裁

友邦保險集團黃經輝退任行政職務　由李源祥接任首席執行官兼總裁

關鍵字：

AIA友邦人壽友邦保險友邦集團花旗銀行花旗保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

中衛口罩出貨！27家通路公開

台灣0確診口罩預購還秒殺　網示警曝原因：你不囤嗎？

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

小三生3娃竄位落空…百億大亨回歸正宮！環抱照=勝利

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面