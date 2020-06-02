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丁樹範：美國想引誘「大陸對台灣動武」　默想台海破壞「越多越好」

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▲▼美軍派出2架B-1B超音速戰略轟炸機巡弋西太平洋與南海，甚至一度靠近香港外海。（圖／翻攝自ＦＢ／U.S. Pacific Air Forces）

▲美軍派出2架B-1B超音速戰略轟炸機巡弋西太平洋與南海，甚至一度靠近香港外海。（圖／翻攝自ＦＢ／U.S. Pacific Air Forces）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美摩擦升溫，各界臆測雙方開戰的可能。對此，政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範表示，美國可能想引誘中國大陸先動手，這樣讓美軍有比較好的藉口；中國不願和美國起衝突，攻打台灣是最容易的事，如果對台動武，美國會先「靜觀其變」再決定要怎麼做。

▲▼ 丁樹範。（圖／中評社）

丁樹範。（圖／中評社）

據《中評社》報導，丁樹範對於中美爆發軍事衝突的可能性表示，這有主動與被動的問題，美國可能想要引誘中方先動手，這樣讓美軍有比較好的藉口，因為這牽涉到國際政治的問題。

丁樹範指出，如果中國大陸真的先出手，內部的民心會不會這麼堅強支持？因為這牽涉到軍事衝突的正義性、也就是道德正當性的問題，這也讓美國在道德上有了正當理由，「所以相信中美彼此對誰先發動軍事衝突，都會蠻顧忌的。」

他接著稱，隨著整個國際局勢的潮流，大家對動武都不是那麼鼓勵，這就引發大家都會設法把責任推給對方，所以美軍如果真的那麼想打解放軍，但美軍又不想承擔先動手造成軍事衝突的責任，就會設想如何讓中國不小心，或有意無意挑戰軍事衝突。

「以己之長擊敵之短」，丁樹範認為，美方不會主動和中方產生軍事衝突，但會打經貿戰、5G等科技戰，同時也有可能將台灣推上對抗前線，鼓勵台灣升高反中情緒。

▲外媒即分析，中國可能將趁機在台灣佈署兩艘新航母，藉此警告台灣與美國「新冷戰」即將爆發。（圖／CFP）

▲外媒指出，中國可能趁機在台灣佈署2艘新航母，藉此警告台美「新冷戰」即將爆發。（圖／CFP）

他進一步闡述稱，因為中國不願和美國起衝突，攻打台灣是最容易的事，問題是北京砍台灣的外交、經濟上切斷《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），台灣都很難做什麼，「可是如果真的攻打台灣，不管戰事策劃會多快結束，今天台灣不管藍綠執政，能不反擊嗎？」

他指出，如果台灣反擊，大陸就可能升高、拉高戰事衝突，發展資源就得重新調整，這對經濟有何影響？後果如何沒人知道，但可以預料美國最樂見中國經濟放緩10年，「美國一定默想最好中國大陸沿海被破壞越多越好，相信大陸也一定知道美國的想法。」

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