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惹怒主廚也要點全熟牛排　抗癌正妹故事藏洋蔥

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抗癌正妹謝采倪，日前在粉專分享一名母親到高級餐廳外帶全熟牛排遭拒的故事。（翻攝自謝采倪粉專）

▲抗癌正妹謝采倪，日前在粉專分享一名母親到高級餐廳外帶全熟牛排遭拒的故事。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

牛排全熟就一定不好吃嗎？曾罹癌第3期的謝采倪昨天（31日）在粉專分享，一名母親到高級牛排店欲購買全熟牛排，店員即使好言相勸也不為所動，主廚為維護餐點品質只好建議對方「去吃牛肉麵」，而母親接著說出的原因卻讓現場陷入一片靜默。

現年29歲的謝采倪原為程式設計師，但卻在2017年被確診罹患淋巴癌第3期，當時為化療剃成光頭的她被罵是「人妖」，身體不適坐博愛座時也被惡意驅趕，但她卻未就此卻步，而是成立了「癌友有嘻哈」、「我們都有病」的臉書粉專，為癌友打造一個共同抗癌的舞台。

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謝采倪原為程式設計師，但卻在2017年被確診罹患淋巴癌第3期。（翻攝自謝采倪粉專）

昨日正值謝采倪得知罹癌的第4年，有感而發的她在臉書分享一則惹人落淚的故事。她提到，有天一名母親在高檔牛排店堅持要外帶一份全熟牛排，但卻遭主廚婉拒，「我們店裡的肉品都是高檔部位，做成全熟太浪費了。」

面對主廚的好言相勸，該母親仍不為所動，此時主廚和服務員的臉上也不禁出現「到底懂不懂牛排」的神情。為維護餐點品質，主廚無奈表示，自己無法做出不好吃的牛排給客人，若堅持全熟就只好建議「去吃牛肉麵」。

謝采倪原為程式設計師，但卻在2017年被確診罹患淋巴癌第3期。（翻攝自謝采倪粉專）

「可是…」此時，該母親終於說出真正的理由，「我的女兒罹患癌症了」。「醫生說她現在不能吃生食……但我還是想給她吃最好的牛肉。」此時現場陷入一片靜默，就連主廚也不發一語走回廚房，再出來時手上已拎著散發著香氣的外帶盒，「菲力的筋比較少，就算全熟也比較好入口…希望妳的女兒，早日康復。」

然而這名母親，正是謝采倪的媽媽。她表示，母親排除萬難把全熟牛排帶回家的過程，是她聽過最動人的故事，而每位勞苦功高的照顧者都是英雄，「這真的是我吃過最美味的全熟牛排。」

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