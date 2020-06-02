Boryana Ilieva的電影場景水彩畫　解鎖《樂來越愛你》、魏斯安德森的隱藏密碼

藝術無所不在，無論身在哪個職場領域，或許小小轉個彎，就會相遇。來自保加利亞的Boryana Ilieva，原先作為一家建築工作室合夥人，從事的是小家庭住宅、公寓室內設計案，然而她只是去參加個講座，即迎來職涯大轉彎，如今全心致力於電影建築的藝術研究。

▲達米恩‧查澤雷（Damien Chazelle），《樂來越愛你》（2016）女主角米亞住的公寓。

2014年，在她前往保加利亞首都索菲亞參加設計師尤哈尼．帕拉斯瑪（Juhani Pallasmaa）的講座期間，讀了帕拉斯瑪的著作《The Architecture of Image》。這位曾任「田中央工作群＋黃聲遠」歐洲巡迴展策展人，並在若干年前結束建築實務事業，轉向為建築著書為業的建築師，在這本書中探索了希區考克、塔可夫斯基、安東尼奧尼、庫柏力克四位名導演的五部電影作品，並在安東尼奧尼的電影《過客》（The Passenger）中，觀察到音樂對氛圍的塑造，能被建築環境所替代。

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▲魏斯‧安德森（Wes Anderson），左為《大吉嶺有限公司》（2007）場景，右為《騎士酒店》（2007）。

這樣的發現對向來熱愛電影的她影響甚深，並且開啟了她對電影及建築的探索之旅。Boryana開始創作《Floor Plan Croissant》系列。她精選一些電影，並為片中主要場景繪製平面圖。原先，她想藉此檢視電影裡的空間，並將導演的空間語言應用到她對建築的理解，後來，她發現這樣的轉譯是能面向大眾的──由於一般建築師不會看太多電影，她藉此看見了建築與電影之間的空白，並希望在進一步探索其中的奧秘過程中，揭示電影裡的隱藏訊息。

於是她繪製了以空間著名的《上流寄生族》，以及《燃燒女子的畫像》、《以你的名字呼喚我》、《羅馬》、《樂來越愛你》等多齣電影的主要場景平面，你是否也能在Boryana的電影空間插圖中，以俯瞰視角看見了觀影時沒遇到的訊息？

▲盧卡‧格達戈尼諾（Luca Guadagnino），《以你的名字呼喚我》（2017）主角的家。

▲奉俊昊，《寄生上流》（2019）主角群寄居的房子。

▲瑟琳·席安瑪（Céline Sciamma），《燃燒女子的畫像》（2019）主角房間。

▲塔伊加‧維迪提，《兔嘲男孩》（2019）。

▲史丹利‧庫柏力克，《大開眼戒》（1999）。

▲佩德羅‧阿莫多瓦（ Pedro Almodóvar ），《痛苦與榮耀》（2019）。

圖文來源／MY MODERN MET、Floor Plan Croissant

（完整文章請看城市美學新態度）

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