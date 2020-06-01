開放「外籍人士入境檢疫」擬分三類！　紐西蘭、帛琉列優先名單

▲指揮中心研擬將外籍人士分三類入境檢疫。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，民眾都相當關心台灣邊境何時解封？中央流行疫情指揮中心內部也有討論類似解封指數的標準，包括「疫情發生比例、檢驗量能、疫情資訊透明度和雙邊互惠」；另外，外國人也分3類入境檢疫管理，第一類是病例較少的紐西蘭、帛琉，其次則是越南、汶萊、日本和泰國等。

指揮中心發言人莊人祥說，指揮中心也有一直在做評估，但是必須考量對方疫情的發生比例和檢驗量能，包括最近14天增加多少確診或每百萬人口的確診病例數；而在檢驗量能方面，以台灣來說，目前台灣有443例，但從一開始到現在，已經檢驗7萬多例，以這樣方式來說，台灣檢驗能量是相當優秀。

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接下來則是對方的疫情資訊透明度和雙邊互惠，莊人祥說，對方一定有完整的疫情資訊透明，若要開放邊境的話，對方也需要對台灣有同等開放，雙方對疫情檢驗採檢，都能夠互信、有認證機制，才能互惠開放。

莊人祥說，在這樣架構之下，會針對全世界國家做研判，目前第一類針對紐西蘭、帛琉做研判，因為他們病例發生數少，考慮入境後自主健康管理；第二類是越南、汶萊，考慮入境後檢疫5天，採檢陰性就自主健康管理；第三類則是日本、澳洲和泰國，因為這些國家病例數較多，管制措施可能會嚴格一點。

但莊人祥也表示，外籍人士相關入境措施目前只在規劃討論階段，詳細內容還沒定案，還是先僅遵「國內鬆綁、邊境風險嚴管」的原則。