即／北市副發言人陳冠廷口頭請辭　控訴「黨政人士散佈錯誤資訊」

▲台北市政府副發言人陳冠廷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

民進黨立委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷，遭議員踢爆今年對外發言次數竟然是0次，如今媒體披露，陳冠廷在府內享盡特權，不必輪值晨會，不用發言，還有專屬辦公室，近日甚至要預算，打算成立「創新辦公室」。對此，陳冠廷1日下午在臉書透過影片表示，今天早上已向市長口頭提出辭呈。

陳冠廷控訴，「我跟大家報告希望提案創新辦公室，以及其沒有成案，沒有預算，但還是有黨政人士將內部討論外部化，並且散佈錯誤資訊情事。」非常感謝柯文哲給予他這麼大機會，去加強國際交流，並且讓他們嘗試各種不同方法，去增進公共政策品質。

有關陳冠廷臉書發文請辭一案，台北市政府副發言人戴于文表示因今日媒體報導內容，陳冠廷認為不接受放話文化，打擊市府不應如此，因此於今日中午口頭請辭。

戴于文也說，柯文哲相當肯定陳冠廷任職至今的表現，在市長與陳冠廷懇談後，市長予與慰留，並勉勵陳冠廷繼續為台北打拚。戴于文補充，陳冠廷沒有現場答覆，會先請長假再決定。

陳冠臉書發文：

今天早上，我跟大家報告希望提案創新辦公室，以及其沒有成案，沒有預算，但還是有黨政人士將內部討論外部化，並且散佈錯誤資訊情事。

我非常感謝柯文哲市長給予我這麼大機會，去加強國際交流，並且讓我們嘗試各種不同方法，去增進公共政策品質。

過去兩年，我們與各國辦公室，商會，建立更加緊密的聯繫，我們與英美澳紐各國大專院校，建立更強的交流。這些朋友伙伴的合作關係，在我離職之後，依然存在。我相信市長，未來一定有機會能夠將創新、國際交流的理念，分享給世界。

在這個基礎之下，我們能夠走得更遠，台北市身為首都，必定能夠扮演更重大的角色。

我們相信改變，我們持續改變。