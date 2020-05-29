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市面上超多失能險　保險公司曝光「5大重點」投保策略：先評估條件再決定

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▲▼老人病痛示意圖。（圖／123RF）

▲在經濟狀況允許、體況佳的狀態下，可為自己轉嫁失能風險。（圖／123RF）

記者楊絡懸／台北報導

多數民眾在經濟狀況允許、體況佳的狀態下，為自己預先選購失能險商品，然而市面上失能險商品琳瑯滿目，對保險一知半解的民眾，究竟該如何選擇呢？宏泰人壽建議，民眾在選擇失能險商品時，可留意「5項重點」，包括保本與否、有保證給付、1至6級給付不打折、豁免保費條件廣、投保年齡寬等條件，逐一評估考量。

1、保本與否

宏泰人壽表示，選擇失能險商品，必須先釐清自己需要哪一種，也就是該買「保本型商品」還是「不還本商品」。若想要投保「保費領回」的險種，就選擇「保本型商品」，提供身故退還所繳保險費；若僅想要預防自己失能，或者預算考量，也不需要將繳交的保費全都領回，則可以選擇「不還本商品」。

2、有保證給付

「保證給付」是壽險公司給要保人的承諾，這個項目是明確讓要保人知道，買了這一張保單後，萬一不幸失能，可以拿到多少次的給付。若被保人在保證給付期間不幸過世，剩下未給付完畢的次數會由身故受益人領取，市面上的失能險分作保證給付10次、18次；保證次數最高，保費也相對較貴。

3、1至6級給付不打折

宏泰人壽指出，民眾投保失能險時，要先釐清自己準備購買的商品如何給付保險金？失能險會針對被保人的失能程度給付「失能復健補償保險金」（一次性給付）以及「失能安養扶助保險金」（分期給付）。

市面上有些失能險商品會有階梯式的給付比例，從1至6級失能等級給付的比例依級數不同，最嚴重等級最高1級給付100%，但是6級給付比例僅有一半。宏泰人壽建議，民眾選擇失能險時，最好能夠盡量選擇保險金是1至6級給付「不打折」，失能安養扶助保險金給付條件相同。

4、豁免保費條件廣

失能險通常伴隨著豁免保費的條件，以防萬一要保人失能時繳不出保費。一般而言，符合1至6級失能認定的被保人都可獲得免繳未到期保費的豁免條件，市面上有些商品則延伸至1至9級，也有失能險商品於豁免保費的認定更寬，享有1至11級的豁免保險費。

5、投保年齡寬

宏泰人壽表示，保險若越早買、越便宜，太晚買反而買不到，失能險也必須在健康狀況、經濟都好的前提之下，才能投保成功。若錯過年輕時好機會，則要判定最高投保年齡的規範，有些商品為最高70歲，讓有需要卻還沒保的銀髮族群為自己準備保障。

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