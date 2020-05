微博瘋傳「美國共產黨起義」照片　大陸網友「揭曉真相」急刪文神隱

▲大陸網路傳出美國部分民眾起義,但很快就被否認。(圖/翻攝自微博地球鏡頭A)

記者劉亭/綜合報導

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸9分鐘致死,在美國各地引起暴動。大陸一名網友卻趁機發文聲稱,美國人開始支持共產主義,甚至在示威活動中起義。但很快另一名網友就現身「揭發真相」。

網友「唯一指定阿登納」在微博發文指出,2020年5月29日夜晚,明尼蘇達州德盧斯市成立了一個社會主義國家,暫定為美利堅社會主義聯邦,號召全美人民拿起武器,參與這場起義。

「資本主義已經走到了它的末日,我們將埋葬他們。」文中還強調,一部分國民警備隊已經加入德盧斯政府的民兵組織,但白宮對此尚未做出回應。照片中可見,在白人示威隊伍中,高舉著共產黨旗幟。

但很快網友「地球鏡頭A」出面指控,「唯一指定阿登納」根本盜圖亂講,這張照片是2018年在波蘭的「反法西斯主義」ANTIFA抗議活動,當時上傳的目的是「諷刺老美甩鍋俄國」,沒想到卻被亂用。

而另外還有微博盛傳出現簡體字「搶桿子裡面出政權」,白人舉著「水能載舟亦能覆舟」標幟,其實是維吉尼亞州在1月通過加強槍枝管控,引起的抗議活動,跟這次抗議佛洛伊德之死沒有關係。而「唯一指定阿登納」目前已關掉帳號、刪文神隱。

One woman's sign directly addresses the people accusing the #VirginiaRally of being a "white nationalist" or racist gathering. pic.twitter.com/jeFjPZedDp