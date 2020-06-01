微博瘋傳「美國共產黨起義」照片　大陸網友「揭曉真相」急刪文神隱

▲大陸網路傳出美國部分民眾起義，但很快就被否認。（圖／翻攝自微博地球鏡頭A）

記者劉亭／綜合報導

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸9分鐘致死，在美國各地引起暴動。大陸一名網友卻趁機發文聲稱，美國人開始支持共產主義，甚至在示威活動中起義。但很快另一名網友就現身「揭發真相」。

網友「唯一指定阿登納」在微博發文指出，2020年5月29日夜晚，明尼蘇達州德盧斯市成立了一個社會主義國家，暫定為美利堅社會主義聯邦，號召全美人民拿起武器，參與這場起義。

「資本主義已經走到了它的末日，我們將埋葬他們。」文中還強調，一部分國民警備隊已經加入德盧斯政府的民兵組織，但白宮對此尚未做出回應。照片中可見，在白人示威隊伍中，高舉著共產黨旗幟。

但很快網友「地球鏡頭A」出面指控，「唯一指定阿登納」根本盜圖亂講，這張照片是2018年在波蘭的「反法西斯主義」ANTIFA抗議活動，當時上傳的目的是「諷刺老美甩鍋俄國」，沒想到卻被亂用。

而另外還有微博盛傳出現簡體字「搶桿子裡面出政權」，白人舉著「水能載舟亦能覆舟」標幟，其實是維吉尼亞州在1月通過加強槍枝管控，引起的抗議活動，跟這次抗議佛洛伊德之死沒有關係。而「唯一指定阿登納」目前已關掉帳號、刪文神隱。