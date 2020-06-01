佛洛伊德悲喊「媽媽，媽媽」遭警壓脖亡　童年甜照曝光惹哭眾人

▲明尼斯亞波利斯警員紹文（Derek Chauvin）已被捕並單人監禁。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

記者張靖榕／綜合外電報導

全美正因非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死，發起各式抗議及緬懷的行為和活動；非裔記者兼「黑人的命也是命」（BlackLivesMatter）組織成員尚恩金，日前在臉書上傳年幼的佛洛伊德睡躺在母親懷裡的畫面，引起近8萬網友回響。

尚恩金（Shaun King）於美東時間5月30日凌晨上傳照片，並寫下文字「這是寶寶喬治佛洛伊德，小佛洛伊德，在他母親的懷裡。」他說2年前的這一天，佛洛伊德的母親過世，失去親人的痛令佛洛伊德深受打擊，「當他只剩最後一口氣時，嘴裡叫喚的人是她。」





▲佛洛伊德的母親2年前過世，如今他也隨母親而去。（圖／翻攝臉書「Shaun King」）

尚恩金說自己曾擔任牧師多年，聽說過瀕死的人們能夠看見所愛之人。他希望佛洛伊德能夠安息並感到寬慰，「或許他看見她了」。

46歲的佛洛伊德因為一張紙鈔被警方找麻煩，在公布的監視器錄影帶畫面裡，他全程沒有激烈反抗，僅對警方的盤查感到困惑，卻被撂倒在地，膝蓋壓頸長達8分鐘之久。

佛洛伊德不斷告訴白人警察他會配合，「我不能呼吸了」（I can't breathe），卻在眾目睽睽之下得不到回應，最後他嘴裡不斷喃喃喊著「媽媽，媽媽」，直到昏迷送醫不治。