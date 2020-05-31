「有電磁波在電我！」思覺失調婦隨機傷害女童　法院判無罪但監護3年

▲張婦欠缺病識感，台南高分院駁回上訴。（圖／記者林悅攝）



記者黃可昀／綜合報導

台南一名張姓婦人2019年4月隨機傷害路邊女童，聲稱對方釋放強大高壓電、電磁波干擾到她，所以才上前拉頭髮、戳額頭等等。經鑑定後得知，張婦從30幾歲就罹患思覺失調症，事發當下才會覺得有人用電磁波在傷害她，一審法官最後判她無罪，但必須監護3年，台南高分院也駁回上訴、維持原判。

判決書指出，張婦去年4月28日晚間要去市場吃晚餐，看到一名女童坐在機車上玩手機，便上前拉扯對方頭髮，下秒女童開始大哭呼救，媽媽才趕快跑過來查看狀況。張婦在與女童媽媽爭論的過程中，不斷提到電磁波一詞，說小孩手上拿著3C產品會四處亂放電，對話內容天馬行空、不知所云。

事發後隔日，張婦便在警方陪同下前往成大醫院就診，確認想法具有妄想內容並反映在行為上，隨後轉往嘉南療養院。張婦供稱，事發當下中華電信用手機把大人變小孩，再利用電流把小孩送給大人，她當時覺得被高壓電電到才會把女童推開，嘉南療養院聽完她的說法後，診斷她有被害妄想之情形，強制住院並緊急安置。

▲張婦患有被害妄想，才會覺得被手機電磁波傷害。（示意圖／pixabay）



鑑定結果得知，張婦自30幾歲就患有思覺失調症，雖然沒因精神疾病就醫，但職業功能、人際關係已經開始不佳，直到52歲左右出現明確精神病症狀，持續約4年都沒就醫，於是病情逐漸惡化，例如認為別人偷電、讓自己睡不好」、「有集團傳送電流要製造交通事故」、「中華電信收買人頭把人放進店來賣冷氣賣保險」等。

一審法官指出，張婦因為患有思覺失調症，在被害妄想的影響下，無法辨識行為違法或欠缺辨別行為的能力，依照刑法第19條第1項規定判她無罪，但必須監護處分3年，除了藥物治療外，同時配合心理治療、精神復健。對於此判決張婦表達不滿，她供稱一覺醒來就在嘉南療養院「覺得莫名其妙」，一切都是詐騙集團所設計的圈套，自認「身體蠻好的」，不需要就醫與固定回診。台南高分院考量到她完全沒病識感，又沒有家人可以照顧，將來定期就醫服藥的可能性很低，所以駁回上訴維持原判，要求她接受適當的監督、保護及治療。