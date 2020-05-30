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內政部：持續蒐集統促黨犯罪事證　違憲就聲請解散

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▲促進黨總裁「白狼」張安樂。（資料照／記者周宸亘攝）

▲促進黨總裁「白狼」張安樂。（資料照／記者周宸亘攝）

文／中央社

統促黨爭議頻傳，外界關注內政部是否聲請解散統促黨，內政部今天表示，曾在4月召開政黨審議會討論，因仍有部分案件還在偵查階段，待相關事證明確後再做判斷，將持續蒐集事證，若有違憲，將依法聲請司法院憲法法庭予以解散。

統促黨爭議頻傳，部分政黨人士涉及多項暴力活動，疑涉組織犯罪，引發社會對於幫派以政黨之名從事犯罪行為。統促黨是否涉及違法違憲，立法院日前審查內政部預算時，要求內政部針對中華統一促進黨等部分政黨人士疑涉組織犯罪一事，提出行政處分與解散的可行性書面報告。

根據內政部的報告指出，憲法增修條文規定，政黨之目的、行為若危害到中華民國之存在或自由民主之憲政秩序，即屬違憲，違者依司法院大法官審理案件法、政黨法規定，由內政部檢具相關事證，聲請司法院憲法法庭解散。

內政部表示，目前統促黨黨員若涉有違反組織犯罪防制條例及刑法規定，即由警察及地檢署依職權偵辦。

至於是否聲請憲法法庭予以解散，內政部指出，已於今年1、2月間函請警政署及相關地檢署提供資料，4月29日召開政黨審議會討論，但考量統促黨曾參與地方公職人員選舉及第10屆立委選舉，目前尚有部分案件仍在偵查階段，應等相關事證更臻明確後再做整體判斷。

內政部說，後續將持續蒐集相關事證，如果統促黨有符合憲法增修條文規定的資料，將依法提請政黨審議會決議後，聲請憲法法庭予以解散。

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