通姦除罪！幸福聯盟痛批：大法官高舉性自主權高過婚姻價值

▲下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩回應「通姦除罪化」。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳羿妏／台北報導

司法院大法官在29日做出釋字791號解釋，宣告我國「通姦除罪化」。對此，反對的「下一代幸福聯盟」理事長曾獻瑩深表遺憾，稍早於線上記者會也做出回應，他認為通姦是一項重罪外，更怒批「大法官高舉性自主權，高過婚姻家庭」，執政黨目前正朝著「性解放的方向」邁進。

曾獻瑩提到，婚姻家庭就是國家發展的根基，兩人結婚後應該要相互約束、彼此忠誠，怒嗆「要性自主權、人格自主權，那就不要結婚阿」，認為此次釋憲結果「通姦除罪化」不應侷限在「私人」範圍，大法官常說「上不致損及公共利益」，他反問「小三、小王不會損害國家發展嗎？刑法只抓偷賣場乖乖（餅乾）的人嗎？」，針對這樣的結果，他直呼完全不符合人民期待，大法官就是高舉性自主權。

▲曾獻瑩痛批「大法官高舉性自主權，高過婚姻家庭」。（圖／翻攝線上記者會畫面，下同）

曾獻瑩強調，通姦罪應是重罪，且要告一起告，絕對不能除罪，還能夠保護女人及孩子，另外對於釋憲影響，他認為未來小三、小王的文化風氣會越發的不可控制，越來越氾濫，且在婚姻中受傷、遭受背叛的配偶可能會越來越弱勢；另外，曾獻瑩說他們接下來不考慮遊行，因為他們覺得遊行抗議沒有果效，局勢根本難以翻盤。

▲曾獻瑩認為通姦罪，「要告一起告」。

律師裘佩恩也在線上記者會提出看法，他認為通姦罪其實「有一定的影響力」，舉例像是小三懷孕不敢生子，因為有「強力的通姦證據」，不過通姦除罪化後，未來可能生活中就會歷經各種八點檔劇情，「有錢的男人搞小三、小四、小五，孩子通通生下，全都拿得到繼承權」，也因為民事賠償不必本人出庭，直呼「刑事、民事的威嚇力有差」。

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