全國偵查中通姦被告將獲不起訴　法務部長：對大法官解釋結果感到遺憾

記者劉昌松／台北報導

司法院大法官29日宣告《刑法》第239條通姦罪等規定違憲且即日起失效，全國地檢署偵查中案件都將以「不起訴」結案，已經起訴在法院審理中的案件，則會依法判決「不受理」，法務部長蔡清祥表示遺憾，但予以尊重，此外，通姦者雖然不再有刑事處罰，但仍有民事責任。

▲法務部長蔡清祥對通姦罪被宣告違憲表達遺憾 。（圖／記者劉昌松攝）

《刑法》第239條規定，「有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」《刑事訴訟法》第239條規定告訴不可分原則後，還有但書「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人。」全國10多位法官認為通姦罪有違憲疑慮，聲請大法官解釋。

司法院大法官29日做出釋字791號解釋，宣告《刑法》239條，因違反《憲法》22條保障之性自主權與《憲法》第23條比例原則，自解釋公布之日起失效。另《刑訴》239條但書，因違反《憲法》第7條保障之平等原則，又因《刑法》239條違憲，失所附麗，亦自解釋公布之日起失效。

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