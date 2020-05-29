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日本、韓國、中國也都沒通姦罪　美國18州仍保留…這州只罰10美元

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▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

文／中央社

司法院大法官會議今 天做出釋字791號解釋，刑法通姦罪、刑事訴訟法第239 條但書均違憲、失效。亞洲國家中，已有日本、韓國及中國把通姦罪除罪化。

司法院大法官會議做出釋字第791號解釋，刑法第 239條通姦罪及刑事訴訟法第239條但書「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人」規定違憲，立即失效。

依據法務部資料，日本刑法第183條通姦罪原本僅就有夫之婦與人通姦者設有處罰規定，至於有婦之夫與人通姦者則不在處罰範圍，該規定於1947年廢除。

韓國大法院於2015年2月以通姦罪最重可處2年以下有期徒刑、過度侵害人民性自主權與隱私權，宣告違憲 。

韓國大法官認為通姦罪違憲的主要理由，現今韓國 社會對於通姦行為是否應科以刑事處罰，並無普遍的共識，但是通姦罪的規定卻限制了人民選擇自己是否願意 維持一段婚姻的自由意志；再者，通姦罪的規定實際上 並無法強迫配偶對於婚姻忠誠，也無法保障婚姻關係的美滿幸福。

中國方面，1950年公布的中華人民共和國刑法大綱 草案第156條是處罰有配偶之通姦行為，1979年第1屆全 國人民代表大會第2次會議通過，不處罰通姦行為並於 隔年（1980年）1月1日起施行。

歐洲部分，德國自1970年4月1日起，通姦行為已非 犯罪行為。德國當時參考挪威、丹麥、瑞典、芬蘭以及 英格蘭等國通姦除罪化的實證經驗，發現通姦罪的廢除 並沒有影響人民對於婚姻意義的認知。

另外，法國刑法的通姦罪已於1975年刪除；義大利 刑法的通姦罪，經義大利憲法法院分別於1961年、1968 年、1969年宣告違憲後而廢止；奧地利於1997年3月廢 止通姦罪。

印度刑法通姦罪處罰僅處罰外遇的妻子，並不處罰 外遇的丈夫，印度最高法院於2018年以「不宜將女性視 為男性之財產為由」，宣告通姦罪規定違憲。

至於仍維持通姦罪處罰的國家，目前美國仍有18州 保留通姦罪的處罰規定，包括紐約州、維吉尼亞、奧克 拉荷馬、威斯康辛、愛德荷、密西根、馬里蘭、南卡羅 來納州、明尼蘇達州等，其中，馬里蘭、紐約州均規定 為輕罪，馬里蘭州通姦罪的刑責僅是10美元以下罰款， 但威斯康辛州規定為一級重罪，南卡羅來納州規定處500美元以下或1年以下有期徒刑。

此外，菲律賓、印尼、柬埔寨、沙烏地阿拉伯、利 比亞、阿富汗、巴基斯坦、奈及利亞、伊朗、埃及、蘇 丹等國仍保有通姦罪處罰規定。

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