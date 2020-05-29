雲林縣政府推大專青年暑期工讀加碼　符合資格即錄用

▲雲林縣政府今年度因為疫情的關係，推出經濟弱勢家庭大專青年暑期工讀加碼，只要資格符合均錄用且不限人數。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情以來，對各行各業都造成了重大衝擊，中央政府提出許多紓困方案，唯獨大專青年學生打工族無相關措施；雲林縣政府推出弱勢家庭大專青年暑期工讀加碼方案，協助雲林縣經濟弱勢大專青年學生渡過這波疫情所流失的打工機會。

雲林縣政府今年度因為疫情的關係，為了讓設籍雲林縣經濟弱勢的大專青年學生能夠安心向學，雲林縣政府推出經濟弱勢家庭大專青年暑期工讀加碼方案，只要設籍在雲林縣並具有大專在學學籍之家庭年所得總額148萬元以下、低收入戶、中低收入戶、身心障礙等學生，非應屆畢業生者皆可以報名，預計109年6月5日至6月14日受理報名。

雲林縣長張麗善指出，請中央傾聽民意，站在民眾與年輕學子的角度思考，儘速放寬「安心即時上工」的資格條件；另外針對縣府所推出的大專青年暑期工讀加碼方案，也衷心期盼中央能夠採納全國適用，讓有經濟需求的青年學生打工族都能在暑期有穩定的打工機會，進而安心就學。

雲林縣政府勞工處表示，為了振興紓困，中央政府推出如「安心即時上工計畫」方案，但此方案規定必須在申請登記前1年有勞工保險或就業保險投保紀錄，但許多學生打工族或初次打工者並無此資格，針對此部分縣府已經主動函文建請中央針對學生打工族放寬「安心即時上工」資格條件。

報名者需檢附戶籍資料、在學證明以及家戶收入等佐證資料，如有相關問題可撥打縣府諮詢專線05-5522855。



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