首創零接觸拚經濟！侯友宜「國際視訊採購商洽會」創造3億商機

記者羅婉庭／新北報導

因應新冠狀肺炎對國內產業貿易衝擊，新北市28日舉辦國際採購商洽會啟動儀式，將採全視訊的方式邀請20家以上國外企業參與線上洽談，預估創造超過3億潛在商機。市長侯友宜表示，走過防疫期間之後就要開始拚經濟，快速恢復買氣，在全球之下搶得先機。





▲新北市國際視訊採購商洽會啟動儀式。（圖／記者羅婉庭攝）

侯友宜說，新北市跟中央一直並肩合作，重要的是如何帶動新北市經濟起飛，中央雖然有很多紓困方案，新北市最重視信心經濟與庶民經濟。新北市如何跟國際架起商業模式，在營運信心經濟中積極的與國際接軌。

侯友宜說，更重要的是很多外國商會、代表處都給新北市府滿滿的支持，以數位健康產業為主題，尤其經過防疫期間，大家對健康產業非常關注。

侯友宜表示，新北市政府已連續7年舉辦國際採購商洽會系列活動，不僅累積豐富的經驗，也讓新北國際採購商洽會成為海內外業者採購的重要平台。本次活動以健康產業搭配資通訊產業整合5G、AI及物聯網技術，規劃「防疫產品」專區、「健康促進與保健」、「智慧醫療」及「智慧居家與照護」4大洽談主軸，希望最少20家外國廠商媒合，創造3億以上產值。

侯友宜說，提供新北產業媒合平台讓新北業者與全球市場進行交流與採購，更邀請國際買主及新北廠商透過視訊軟體，進行遠距即時一對一洽談，力挺廠商防疫期間快速反應市場需求，運用數位工具開拓外銷商機不中斷，協助新北業者厚植外銷競爭力，並且進一步與各國締結合作關係。

侯友宜表示，為助益全球醫療防疫及帶動新北數位健康相關產業鏈走向國際，展現新北市企業防疫超前佈署、整合智慧醫療科技運用的實力，於記者會上邀請新北市優良業者，展示目前國際市場需求殷切的防疫相關產品。

經發局表示，預估新北市國際採購商洽會能創造超過3億元潛在商機，後續也可望促成新北與國際業者的長期技術與商業合作，帶領新北業者超前布署，搶入國際供應鏈。

全力協助新北業者開拓海外商機並掌握國際採購需求，並於29日邀請到美國各州政府辦事處協會、馬來西亞友誼及貿易中心、歐洲在台商務協會、及台日產業技術合作促進會等四個國際駐台單位的代表參與「2020新北市國際視訊採購商洽會-啟動記者會」，盼為新北市數位健康產業開創新的國際合作市場與契機。





▲新北市長侯友宜出席109年新北市國際視訊採購商洽會啟動記者會。（圖／記者羅婉庭攝）