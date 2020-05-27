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劉樂妍1000元收買房客投票涉賄選　花百萬拍愛國神曲卻請法扶律師

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▲▼劉樂妍、羅智強。（組合圖／翻攝自劉樂妍臉書、記者湯興漢攝）

▲劉樂妍（左）涉賄選羅智強（右），27日北院開庭卻人大陸未現身。（組合圖／翻攝自劉樂妍臉書、記者湯興漢攝）

記者孫于珊／台北報導

2018年九合一大選前，藝人劉樂妍為了讓房客投票給當時正在選台北市議員的羅智強，竟對房客說「這個月房租，我給你減1000塊！」涉嫌賄選，被依《公職人員選舉罷免法》起訴。台北地院27日下午開庭，但劉樂妍人在大陸，並未現身，僅法扶律師鄭志政單獨出庭，表示劉是「有條件認罪」，目前先以無罪答辯。

律師在庭上說，他主要以電話聯繫劉樂妍，僅知道劉目前在大陸上海接到一個工作機會，且有大陸律師見證，為了謀生，她必須暫時留在大陸，可能7、8月才會返台，劉並非無故不到庭，至於劉確切返台時間，他將再確認，並於3週內具狀陳報。

律師說，他目前僅看過卷證資料，未實際與劉討論過案情，但他依劉在偵查中說過，「不知道這樣違法」、「如果這是有罪的話，我就承認」等語，認為劉是「有條件認罪」，何況刑事訴訟法規定，不得因被告自白，作為認定被告有罪的唯一依據。

此外，律師還說，房客高小姐也於偵查中表示，因劉每天都跟她談政治議題，她只是「應付」而已，最後也沒去投票；且羅智強的票數遠超過第二名，劉的行為並未影響投票結果，反觀「罷韓送口罩」影響更大！因此主張劉無罪。

檢察官對此僅表示「依法處理」，法官則將再擇期開庭。

值得注意的是，劉樂妍日前自曝花費100萬元拍攝MV《CHINA》歌頌大陸，這首「愛國神曲」引發網友熱議，然而看似經濟無虞的劉，這起賄選案件卻請法扶律師辯護，實在令人玩味。

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