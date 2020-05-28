機械車台南街頭狂漏油！8機車騎士衰「雷殘」受傷　警調監視器揪出重罰

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局28日上午8時許獲報，永康區中山北路多處有機車自摔事故，永康派出所員警前往查看，發現疑似有車輛油漬外漏情形，立即管制及疏導，並通報環保局清潔隊到場協助，直到10時多才全面清除恢復交通。

▲台南市永康區發生機械車漏油，導致8部機車「雷殘」，8人受傷機車受損，永康警管制排除污漬，維護人車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局除立即查獲肇事車輛外，初步統計因路面油漬造成機車8車8人「雷殘」受傷機車受損，全案肇事責任由交通分隊調查釐清中。

永康分局指出，1輛普通動力機械車行駛於永康區中山北路往西行駛時，車輛油漬外漏，造成中山北路從永埔街口到中山路口，路面濕滑，多輛機車行經該處時因而自摔倒地，永康派出所員警立即到場擺放交通錐、鋪木屑及交通疏導，但因油漬範圍太大，再聯繫龍潭所、交通分隊共同協助，並通知清潔隊到場清理，將近2小時終於清除完畢，交通恢復正常。

永康分局立即調閱監視器並循線查訪，於永康國小前發現漏油的動力機械車，將駕駛呂姓駕駛（44歲，酒測值為0）帶回調查，由交通分隊續辦。全案將依道路交通管理處罰條例第20條舉發，另請環保局依廢棄物清理法裁罰，另傷害及毀損部分，另行調查處理。

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