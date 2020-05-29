謝震武算「韓國瑜口中33億商機」　驚揭內幕酸：厲害了我的黨

▲高雄市長韓國瑜稱投下4,900萬元振興方案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高雄市長韓國瑜近期深陷罷免危機，他宣稱投下4,900萬元振興方案，能達到33億商機，此事讓主持人謝震武在節目《新聞面對面》指出，高達66倍的經濟效益，連諾貝爾經濟學獎都不見得做得出來，並掐指一算大酸：「厲害了我的黨！」

謝震武在節目中提到，政府起初推出振興券前，也誇口表示可以創造10倍商機，當時質疑聲浪不斷，過沒幾天就改口稱是4倍，不過這些都不及高雄市的66倍，並引用高雄財政局長李樑堅給韓國瑜的建言：「話不要說太滿。」

謝震武隨即就直接在節目中算韓國瑜口中的「66倍的經濟效益」，表示高雄市以補助200元住宿補貼來算，一個人來高雄住宿算5千、一對情侶算1萬，1萬乘上10萬住宿費就是10億，大呼「你會因為一個200塊的住宿券，就到高雄去？」且到高雄消費500元，給會給序號抽獎，而這個序號就有400萬個，500元乘上400萬等於20億。

對此，謝震武大酸「接下來這3億，就厲害了我的黨」，直言高雄會給每個人50元的夜市抵用券，「你因為給你50塊的夜市抵用券，就有很多其他地方的人都蜂湧而出？他算一算因此會有3億。」並質疑有幾個人會相信這樣可以創造33億商機？



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