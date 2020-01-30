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嘉義中埔4米路樹倒塌！騎士遭砸中滿臉血　公所：負起相關責任

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▲嘉義中埔路樹壓傷民眾。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義中埔路樹壓傷民眾。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉縣一名機車騎士，30日下午騎經頂中公路中埔鄉裕民村石頭段前，遭一旁倒塌路樹壓傷，騎士現場倒地，安全帽掉落一旁，機車車殼破裂，人因鼻子撕裂傷血流不止，後經救護人員到場後急忙送往聖馬爾定醫院急救。中埔鄉公所農業課長及清潔隊長也趕至現場協處。

▲嘉義中埔路樹壓傷民眾。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義中埔路樹壓傷民眾，路過熱心民眾幫忙清理現場發現地上血跡斑斑。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣消防局30日14時43分接獲民眾報案，指稱頂中公路中埔鄉裕民村石頭厝段旁路樹，因路樹倒塌造成51歲男機車騎士被倒下樹木壓傷，救護人員抵達現場發現傷者被樹木主幹直徑約60公分、高度約4公尺連人帶車壓在機車上，騎士鼻子輕微撕裂傷，但血流滿地，所幸意識清楚，現場後經送聖馬醫院。當地村長翁永德趕到現場，連同官志強、翁麗卿幾位熱心村民，及路過的頂埔村長羅偉銘，立即投入現場幫忙急叫119，並疏導現場交通，避免傷者二次受傷。

▲嘉義中埔路樹壓傷民眾。（圖／記者翁伊森攝）

▲路樹壓傷民眾及機車。（圖／記者翁伊森攝）

中埔鄉公所農業課長林雲康表示，壓傷騎士的是人稱羊蹄甲的豔紫荊，初判應是樹木內部含水量不足，導致内徑乾枯，加上近日風勢強，樹木不堪強風吹拂才應聲斷裂，對於不幸壓傷騎士，公所將負起相關責任，現階段已先前往醫院慰問傷者，對於相關後續將等待雙方洽談後再進行討論。清潔隊長陳榮權隨後也請同仁將倒塌樹木迅速清除。

▲嘉義中埔路樹壓傷民眾。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義中埔路樹壓傷民眾，當地村長及民眾立即投入救援並叫119。（圖／記者翁伊森攝）

中埔鄉公所主任秘書黃仁吉表示，樹木巡訪修剪是例行工作，尤其颱風季節及過年期間更是加強重點，對於今天該起意外，將以關心傷者為優先，同時也要求同仁進行轄內路樹巡訪，避免意外事件再次發生。

▲嘉義中埔路樹壓傷民眾。（圖／記者翁伊森攝）

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