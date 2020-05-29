華南高商校友會新舊任理事長交接　劉黃玉鏵新任理事長

▲嘉義市長黃敏惠蒞臨華南高商校友會新舊任理事長交接典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市國立華南高商舉辦「華南高商校友會新舊任理事長交接典禮暨聯誼餐會」，市長黃敏惠到場致意。華商校友會不但會員人數數一數二，舉辦的活動也非常多樣豐富，堪稱是校友會的典範。

市長黃敏惠表示，位於嘉義市的國立華南高商已過百歲，作為嘉義地區最早設立的商業職業學校，華商校友遍布社會各階層，畢業校友是華商的守護者，更是嘉義重要的人力資源寶庫。

學校與校友會、家長會能密切合作，市長黃敏惠感謝孫忠義校長帶領學校師長們，讓學校越辦越好，感謝校友會蔡牟金鳳前理事長、歷屆理監事的支持付出。也預祝新任的劉黃玉鏵理事長能夠再接再厲，讓華商校友會更加成長茁壯。

華南高商於民國7年4月設立，是嘉義地區歷史最悠久的公立高中職校，校名原為「嘉義簡易商業學校」，民國39年10月為弘揚校友前華南銀行董事長劉啟光捐資興學，更名為「嘉義縣立華南初級商業職業學校」，民國89年2月改制為國立，校名為「國立華南高級商業職業學校」。

黃敏惠市長表示，華南高商是技職教育的搖籃，為嘉義市、全國培養無數人才。期待華商校友持續支持嘉義市的發展，共同推動嘉義市進步。黃敏惠市長更邀請大家，一起參與6月21日百年難得一見奇景日環食活動，共同見證與分享「上帝的金戒指」。

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