婦公園遛獒犬…他出口「要強x你」　街友被逼下跪還遭鐵棍痛毆亡

▲婦人深夜在公園遛獒犬。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮3月發生一起酒醉梁姓男街友陳屍在運動公園事件，檢警深入追查竟是李女(57歲)深夜溜獒犬，與梁男發生口角，回到住處後向廖姓、何姓友人訴苦，她們因出門遛狗，遭到對方說「要用刀割喉嚨還要強姦」，廖男、何男兩人為李女出氣，拿著鐵棍到運動公園逼梁男下跪道歉，還將他打到脾臟破裂死亡。

彰化地檢署28日將廖姓、何姓及李女等3人依傷害致死罪起訴。

案情發生在3月28日，喝醉酒男子陳屍在運動公園內原本以為是單純死亡事件，檢警率同法醫師進行解剖相驗，發現該名男子脾臟破裂，且身體有不明顯的挫傷及瘀傷，研判係因脾臟破裂導致出血性休克死亡，因此深入追查才發現出此起案外案，隨即傳訊另一名蔡姓街友，才發現廖男等人涉有重嫌。

起訴書指出，3月28日零時許，李女與友人到溪湖鎮1處運動公園遛獒犬，2人認為已經深夜，因此放任獒犬在公園裡自由活動，恰巧梁男及蔡男喝完酒在公園內休息，被獒犬嚇到，雙方發生口角。

李女回到住處，向廖、何表示「對方有說如果狗咬到他們，就要用刀割我們喉嚨、還要強姦我們」。廖男聽聞後怒不可抑，拿著金屬棍前往公園，何男、李女跟著前去。

▲梁男陳屍在運動公園內。

2人怒氣沖沖到公園喝令蔡、梁2人下跪，蔡男下跪，但梁男未下跪，何男便拿起金屬棍棒朝梁男不斷的揮擊，蔡男看到說「不要再打了」、「再打會打死人」，沒想廖男更不滿連蔡男也被毆打，直到梁男下跪才停手離去。

後來警方據附近民眾報案後到場，梁、蔡2人均不願聲張，蔡在員警陪同下前往廟宇休息，而梁男則是說沒事不願離開公園，到上午6時許，因脾臟破裂導致出血性休克死亡。

檢方偵訊時，廖男、李女否認犯行，廖辯稱，看到何拿金屬棍打梁一下後，立刻把金屬棍搶過來，他完全沒有動手；何男供詞則避重就輕、李女也說有看到廖男制止何男打人，檢察官依證人證述、解剖報告書、監視器畫面等證據，將3人依傷害致死罪嫌提起公訴。

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