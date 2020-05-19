31越南人利用新冠疫情偷渡入境　幸未染疫…台籍船長起訴

▲屏東地檢署依違反入出國及移民法等起訴孔姓船長及楊姓船員。 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣孔姓船長駕駛東港籍漁船，利用檢警調、海巡單位全力防堵新冠肺炎之際，涉嫌以海上接駁方式，載運越南籍31名偷渡客企圖入境，於小琉球西南方海域被查獲，屏東地檢署19日依涉嫌違反入出國及移民法等起訴孔姓船長及楊姓船員。

察官認孔及楊兩人在新冠肺炎傳染病流行期間，為貪圖小利，罔顧國人生命健康，以漁船將高達31名健康狀況不明之越南籍人士接駁進入我國海域，雖上開31名越南籍人士經隔離檢疫後均未感染新冠肺炎，然已造成防疫破口之恐慌，惟他們2人偵查中均能坦承犯行，已有悔意，因此請法院量處適當之刑。

起訴書說，孔姓船長向真實姓名年籍不詳綽號「澎仔」年男子租用漁船，自2020年2月間起擔任該漁船船長，楊男擔任該漁船船員。他們與綽號「阿成」男子接觸，約定載該批越南籍男女入境台灣，事成後孔可獲得新臺幣5萬元報酬，楊則能獲得2萬5000元報酬。

孔等兩人於3月20日15時許，自屏東縣東港鎮出港後，於同年月21日7時許，在東港外海約70至80浬處附近海域，以上開漁船接駁黎姓等越南偷渡客欲偷渡入境，嗣經海洋委員會海巡署艦隊分署第八海巡隊於同年月21日16時50分許，在小琉球西南外海約10.6浬處附近海域，登檢該漁船而當場查獲送辦。

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