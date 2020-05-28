港版國安法強勢過關　專家解析：金融中心地位「5年內逐步侵蝕」

▲中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

中國全國人大今（28）日以2878票贊成、1票反對，通過「港版國安法」草案。獨立機構東方資本研究（Orient Capital Research）執行董事柯里爾（Andrew Collier）此前認為，香港作為金融中心的地位，可能會在未來5年逐漸被削弱。

CNBC報導，柯里爾目前在香港工作，草案通過前，他接受採訪時表示，他對香港的局勢非常擔憂，「我在這裡12年了，可能還會再待另一個10年，我對整個情勢感到非常緊張。」他認為，要在香港做生意，成為很危險的地方，如果北京當局介入，並嚴格阻止抗議活動，這對香港的全球局勢非常不利，「投資者在那樣的環境下不會放心。」

▲中國國家主席習近平、國務院總理李克強在全國人大會議投票。（圖／路透）



柯里爾預測，香港金融中心的地位，可能會在未來5年逐漸被侵蝕。至於未來的情勢，他認為，部分較大規模的投資基金可能遭受退休基金的壓力，那就是面對質疑，雖然香港的法治程度下降，為何還要繼續在此地投資與經商。

5月中旬，美國總統川普與勞工部曾指示負責聯邦退休基金的委員會，停止投資中國企業的計畫。柯里爾認為，中國深圳仍會繼續「搶地」，進行人民幣的交易與流通資金。

柯里爾說，對香港實施安全法會深刻影響金融層面，但中國仍會確保香港一些引人注目的方面完整無缺。

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