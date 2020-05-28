港版國安法通過！黃之鋒「香港人不投降」：繼續行動是唯一出路

▲黃之鋒 Joshua Wong。（圖／翻攝自Facebook／黃之鋒 Joshua Wong）

記者劉亭／綜合報導

港版國安法今（28）日下午已在北京人大會議上以2818票表決通過，法案最快6月將立法。香港眾志秘書長黃之鋒表示，香港人沒有投降的裡由，黎明前的黑暗長夜，繼續行動就是唯一出路。

黃之鋒於臉書透露，這一星期以來先是美國高調出招，拋出撤除香港特殊定位，北京也持續反彈，政治形勢如同坐雲霄飛車一樣。但他勉勵香港人，「香港雖小，卻因香港人而強大，頂住」。

黃之鋒也用英文指出，儘管國外與香港人批評聲浪不斷，全國人大仍然通過了港版國安法，中國沒有經過立法審查和公眾諮詢，以黑箱作業強制施行，這是對鄉人的意願的直接侮辱。

黃之鋒說，中國也違反了先前《中英聯合聲明》的自制承諾，在一國兩制的框架下，放進了祕密警察組織，可以在香港境內執行中國的法律。直到現在，北京持續輕視司法獨立、人權保護以及公民自由。

「我呼籲世界國家領袖敦促中國撤回這項法案。」黃之鋒認為，港版國安法法條解釋不明確，且設有秘密警察組織的狀況下，會讓香港國際商業中心地位受損，「我呼籲世界重新考慮香港當前特殊狀況，並且採取必要行動，向做出魯莽行動的大陸送出警告信號」。

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