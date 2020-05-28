　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港版國安法通過！黃之鋒「香港人不投降」：繼續行動是唯一出路

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼黃之鋒 Joshua Wong。（圖／翻攝自Facebook／黃之鋒 Joshua Wong）

▲黃之鋒 Joshua Wong。（圖／翻攝自Facebook／黃之鋒 Joshua Wong）

記者劉亭／綜合報導

港版國安法今（28）日下午已在北京人大會議上以2818票表決通過，法案最快6月將立法。香港眾志秘書長黃之鋒表示，香港人沒有投降的裡由，黎明前的黑暗長夜，繼續行動就是唯一出路。

黃之鋒於臉書透露，這一星期以來先是美國高調出招，拋出撤除香港特殊定位，北京也持續反彈，政治形勢如同坐雲霄飛車一樣。但他勉勵香港人，「香港雖小，卻因香港人而強大，頂住」。

黃之鋒也用英文指出，儘管國外與香港人批評聲浪不斷，全國人大仍然通過了港版國安法，中國沒有經過立法審查和公眾諮詢，以黑箱作業強制施行，這是對鄉人的意願的直接侮辱。

黃之鋒說，中國也違反了先前《中英聯合聲明》的自制承諾，在一國兩制的框架下，放進了祕密警察組織，可以在香港境內執行中國的法律。直到現在，北京持續輕視司法獨立、人權保護以及公民自由。

「我呼籲世界國家領袖敦促中國撤回這項法案。」黃之鋒認為，港版國安法法條解釋不明確，且設有秘密警察組織的狀況下，會讓香港國際商業中心地位受損，「我呼籲世界重新考慮香港當前特殊狀況，並且採取必要行動，向做出魯莽行動的大陸送出警告信號」。

►戴口罩更要保養

ET快訊
屏東萬巒大橋下2男相約抓魚　大雨狂下1人跌落水！5小時尋獲已
潘瑋柏街頭狂嗑魯肉飯...結帳前「吐這句」　網笑：太沒包袱！
港版國安法「只有他1票反對」...神秘人身分曝光！　陸網：拖
滷味6大地雷食材不要買！4原則健康吃…點了這項超級胖
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

林鄭月娥速發聲明「我歡迎」港版國安法　將全力配合及早立法

港版國安法「只有他1票反對」...神秘人身分曝光！　陸網：拖出去斬了

港版國安法通過！黃之鋒「香港人不投降」：繼續行動是唯一出路

快訊／港媒追問「是否放棄一國兩制？」　李克強正面回應了…

快訊／李克強「視台灣同胞為手足」　重申一中原則、九二共識

港版國安法「僅1人反對」全文！　央視：現場響起「超長熱烈掌聲」

腹脹十幾年！20歲女「嫌有疤很醜」不手術：我還沒結婚…肚子塞爆13kg異物

「港版國安法」2878票通過　陸委會：展開人道援助行動專案

兩岸熱線機制斷了？陳明通回「電話就在我桌上」...指北京改變現狀

美艦駛入西沙領海　解放軍警告驅離「採取一切必要措施」

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

林鄭月娥速發聲明「我歡迎」港版國安法　將全力配合及早立法

港版國安法「只有他1票反對」...神秘人身分曝光！　陸網：拖出去斬了

港版國安法通過！黃之鋒「香港人不投降」：繼續行動是唯一出路

快訊／港媒追問「是否放棄一國兩制？」　李克強正面回應了…

快訊／李克強「視台灣同胞為手足」　重申一中原則、九二共識

港版國安法「僅1人反對」全文！　央視：現場響起「超長熱烈掌聲」

腹脹十幾年！20歲女「嫌有疤很醜」不手術：我還沒結婚…肚子塞爆13kg異物

「港版國安法」2878票通過　陸委會：展開人道援助行動專案

兩岸熱線機制斷了？陳明通回「電話就在我桌上」...指北京改變現狀

美艦駛入西沙領海　解放軍警告驅離「採取一切必要措施」

願意為漫威工作室再拍《X戰警》！《黑鳳凰》導演：一生奉獻

黃仲農十年磨出「公館快打」大搖桿　世界冠軍超愛用

計程車攔腰撞女！他下車關心「塞50塊錢打發」　父親指控：人命只值這麼多　

前景文專校創辦人張萬利欠稅！名下新店山坡地252萬賣出

正對蓮池潭萬坪土地招標　底價26.6億限定「不得作住宅」

快訊／國民黨談港版國安法「高度憂慮」：挺香港有別於大陸的獨特地位

台中22歲女戀洋男愛昏頭…警察面前傳情　他一聲「I'm police」電話秒被掛

屏東萬巒大橋下2男相約抓魚　大雨狂下1人跌落水！5小時尋獲已成遺體

中職／蘇俊羽當兵沒春訓　先發角色調整中

經營納骨塔公司欠稅等467餘萬元拒還　朱姓董事被拘提火速繳清

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

大陸熱門新聞

「港版國安法」正式表決通過！

情侶沙灘浪漫「芭蕾之吻」爆紅　男主急求刪除藏「超綠真相」

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

白T妹胸前「中國境內沒醉過」7大字　騎車一吹下場慘了

孟晚舟宣判前現身法院…擺出「不尋常姿勢」

李克強重申「一中原則」：視台灣同胞為手足

藉口按摩！高一女勒死母親伴屍2天

港版國安法「1票反對」神秘人身分曝光！　陸網：拖出去斬了

影／香港人道救援將編列預算

黃之鋒：美方或用「這3種方式摧毀香港」

李克強正面回應「港版國安法」

陸港澳辦主任：中共中央對香港「已經忍了很久」

「港版國安法」懶人包　最大的爭議為何？

港版國安法今表決 最快8月實施

更多熱門

相關新聞

快訊／「港版國安法」通過...賴清德：台灣團結就能確保安全

快訊／「港版國安法」通過...賴清德：台灣團結就能確保安全

中國第十三屆全國人大三次會議閉幕會28日以2878票讚成、1票反對，正式表決通過「港版國安法」，中國全國人大常委會最快能在6月底的會議上討論立法，8月出爐。針對台灣人對國安感到憂心，副總統賴清德透過臉書表示，只要團結就能夠確保台灣的安全。

港版國安法全文！　央視：現場響起「超長掌聲」

港版國安法全文！　央視：現場響起「超長掌聲」

南韓外交部回應「港版國安法」

南韓外交部回應「港版國安法」

陸人大通過「港版國安法」　政院：台灣跟香港人站在一起

陸人大通過「港版國安法」　政院：台灣跟香港人站在一起

港版國安法通過　陸委會啟動人道專案

港版國安法通過　陸委會啟動人道專案

關鍵字：

香港黃之鋒港版國安法粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

內褲聞精液味抓姦！「台灣第一男模」前女友跳樓亡

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

「港版國安法」正式表決通過！

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

即／美國務卿宣布　香港不再自治

快訊／丫頭登記結婚了！

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話記錄曝光

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面