日本東京國立博物館收藏天下五劍之一　據說豐臣秀吉、德川家康都用過

▲日本東京國立博物館。

文／河森堡

摘自／《超級導覽員趣說博物館》

既是日本的國立博物館，一定得介紹一聽名字就知道來自日本本土的文物―刀。

武士刀名氣大。別說在古代，現今全世界都有痴迷日本刀劍的收藏家。武士刀也成了日本文化符號之一，出現在世界各個角落裡。比如名導演昆汀塔倫提諾的電影《追殺比爾》中，烏瑪舒曼穿著一身李小龍式運動服、手持武士刀，就讓人印象深刻。東京國立博物館既是日本最有代表性的博物館，館藏裡如果連幾把拿得出手的武士刀都沒有，顯然說不過去。

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▲「天下五劍」之一的童子切安綱。

此處要介紹一把平安時代著名刀匠安綱製造的名刀―童子切安綱，是日本歷史上的「天下五劍」之一，據說豐臣秀吉、德川家康，還有幕府將軍德川秀忠都用過。

這把武士刀為什麼叫「童子切」呢？相傳平安時代的大將源賴光曾用這把刀斬殺了一種叫做「酒吞童子」的怪物。日本的平安時代相當於五代十國中期到北宋前期，「酒吞童子」則是一種日本的怪物，牠帶著一幫鬼怪，禍害百姓，鬧得很凶。當時的天皇派源賴光帶領幾名豪傑一同征討酒吞童子。源賴光見到酒吞童子後，憑著出色的口才，說得酒吞童子很高興，又灌了牠好多酒，讓酒吞童子喝得酩酊大醉，源賴光再趁機拔出寶刀，當場將牠斬首。

從這個明顯是虛構的故事中我們可以看出，西元十一世紀前後的日本，巫術、妖物和民間信仰還攪和在一起，很類似歐洲的中世紀，真實的歷史和童話、神話全混成一團。不過，隨著鐮倉幕府的崛起，由貴族統治的平安時代亦隨之謝幕，武士階級慢慢成為日本歷史的主角。這些武士鄙視平安時代貴族的奢靡生活，崇尚以「忠君、節義、廉恥、勇武、堅忍」為核心的思想，形成了後來日本軍國主義的精神支柱―武士道。

這把童子切安綱屬於武士刀裡的「太刀」（たち），刀身長達八十公分。根據日本學者的考證，這把刀很可能不是平安時代鍛造的，因為如今的武士刀形制在日本稱為「鎬造刀」，但製造該形制刀的工藝在平安時代還未出現。





★本圖、文經時報出版授權，摘自《超級導覽員趣說博物館》



★作者河森堡，本名袁碩，畢業於首都師範大學，現為中國國家博物館講解員。

在國家博物館工作八年。先後為近50,000名觀眾講解超過3,000小時。知乎高人氣科普專欄作者，微博十大影響力人物。2017年被中國科學協會評為十大影響力科學類格主。被媒體譽為「2017年知識型網紅」，2016年《壹站到底》單期NO.1。著有歷史科普作品《進擊的智人》。

