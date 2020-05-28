擺脫淨值危機！　新光金今年將增資新光人壽100億

▲新光金今天召開線上法說會，由新光金控副董事長李紀珠親自主持。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新光金今（28）日舉行線上法說會，隨著股債市回升，金融資產未實現價值4月回升1,200億元，淨值也增加280億元，新光金副董事長李紀珠表示，4月淨值比已回升3%以上，同時今年預估對新光人壽增資100億元，對淨值比將有所助益。

新光金控資深副總經理徐順鋆表示，這次現金增資普通股已完成，特別股預計在9月中完成，其中特別股部分，今年股利政策採用穩定股利政策，因此在配息上較為保守，而未分配盈餘則有229億元在帳上，有利於將來穩定配息，希望改變公司未來配息穩定。

新光金副董事長李紀珠指出，4月淨值比已回升到3%以上，另也對新光人壽增資30多億元，接下來9月還有一次增資，預估今年將增資約100億元，因此對新光人壽的淨值比有所助益，且這次運用主管機關新公布的計算方式收益法折現，把部分投資用不動產的增值反應出來，淨值資產比也還算「健康」。

新光人壽由於3月全球股市回檔，造成金融資產未實現損失、淨值減少，不過隨著4月股市回升，金融資產未實現價值回升1,200億元，淨值也增加280多億元，使得4月合併淨值也回升至967億元。

此外，今年7月1日開始受到保單責任準備金利率調降等新制上路，對利變保單的影響為何，新光人壽副總經理林漢維說，整體利變保單占準備金約26%，宣告利率調整將會影響其成本，以去年調降宣告利率為例，美元從最高4%降至3%以下，台幣也從3%降至2%以下，因此利變保單調降，對負債成本下降也會多一些。