國發會：港人來台居留短期會增加　「國內房地產衝擊不會太大」





▲行政院會後記者會，國發會回應香港移民衝擊經濟議題。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

香港受到去年開始的反送中運動以及近日的「港版國安法」影響，「移民台灣」成為討論焦點，根據移民署統計，去年度香港申請居留台灣的人數, 較前年同期就增加了41.22％。針對部分國人擔憂，香港移民是否衝擊國內房地產，國發會副主委鄭貞茂28日表示，對國內市場應該不會造成太大衝擊。

根據移民署統計資料顯示，去年香港居民來台居留人數共計5858人，較前年的4148人增加41.12%。這也是移民署自105年將港澳居留定居人數分開計算後最多的人數，105年、106年則分別有4057人、4015人。今年前4月港人來台居留的人數也已經來到2383人，獲得居住許可的人數為474人。移民署指出，港人2019年許可居留台灣的人數, 較2018年同期增加41.22％。

另外，港人移居台灣已許可定居人數部分，2016年為1086人、2017年為1074人、2018年則是1090人。去年2019年1至6月，平均每個月定居人數約1百人，7月開始因為反送中運動影響，每月定居人數約增加到144人，2019年居定居總人數1474人，較前一年增加35％。

鄭貞茂28日表示，大家關心香港最近情勢對台灣影響，針對整體的經濟情勢來講，其實香港的經濟情勢可能在一個更大框架下去解釋，就是美中貿易衝突，未來會持續多久對金融、全球經濟影響，大家都會長期關注。

鄭貞茂指出，短期來講，香港移民來台申請居留短期會增加，至於房地產影響，「我想這個可能大家都很清楚，要來台灣居留，勢必要購買不動產，但是這些它的買氣佔整個台灣不動產比重，不會是很大的比重，國內房地產主要是國內需求為主，香港可能會有影響，但應該不會是太大衝擊。」

針對中國大陸人大預計今天表決「港版國安法」，行政院發言人丁怡銘表示，昨天總統及蘇院長召開國安會議之後，達到共識要組成香港人道救援行動小組，已經對陸委會作出指示，陳明通今早也提出四大原則，至於其他細節，在陸委會草案提出後，各部會會再進行協調，並跟蘇貞昌做統一報告。