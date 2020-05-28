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「逃犯條例」後港人來台即飆升　移民署：彰顯對我國信任

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▲▼立法院內政委員會邀請陸委會主委陳明通與移民署署長邱豐光就我國政府『撐香港』之具體作為專題報告。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院內政委員會邀請陸委會主委陳明通（右）與移民署署長邱豐光，就我國政府『撐香港』之具體作為專題報告。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

因應大陸全國人大今天審議「港版國安法」，立法院內政委員會今就政府「撐香港」作為邀陸委會、移民署、法務部官員備詢，根據移民署公告數據，其實自2019年起，因港府欲修訂「逃犯條例」，香港居民來台人數即明顯增加。移民署署長邱豐光解讀，這顯示對我國之信賴，未來仍將視疫情狀況，配合指揮中心，辦理香港居民來台事宜。

邱豐光並報告，於疫情期間，依據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，得以合法入境停留管道眾多，彰顯我政府之友善制度。其中，包括一般出入境、臨時入境停留30日，另符合辦法第16條、29條，可申請居留或定居，香港澳門關係條例第18條亦規定，對於因政治因素而至安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。

▲▼香港民主派區選代表共同聲援理大留守學生。（圖／記者吳立言攝）

▲香港去年因反修例，爆發大規模社會抗爭。圖為香港民主派區選代表共同聲援理大留守學生。（圖／ET資料照）

另據移民署公告數據，2019年初因香港政府欲修訂逃犯條例，來台入境人次、居留人數、定居人數，分別較2018年成長6.63%、41.22%、35.23%。邱豐光表示，這顯示香港居民對我國之信賴，後續對於香港居民來台尋求協助釋疑，本署也將依政策及相關法令規定，做妥適處理。

陸委會主委陳明通在就我國政府「撐香港」之具體作為，和港澳關係條例第18條、60條的因應等，進行專題報告時也重申，「香港澳門關係條例」除保障台港交流中，我國家安全及人民利益不受損害，更是要監督北京對香港「50年不變」、「港人治港、高度自治」的承諾是否落實，不只是情勢變遷條款，也是對香港人民的保護條款。

陳明通表示，總統5月24日臉書的談話，並非是要放棄香港，而是要讓北京知道，人大通過港版國安法後果極其嚴重；另在協助受到壓迫香港人民方面，陳明通強調，政府絕對不會坐視不管，另因應總統27日則由本會統籌規劃人道救援方案，因此相關規劃核定後，將盡速對外說明。

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