「逃犯條例」後港人來台即飆升　移民署：彰顯對我國信任

▲立法院內政委員會邀請陸委會主委陳明通（右）與移民署署長邱豐光，就我國政府『撐香港』之具體作為專題報告。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

因應大陸全國人大今天審議「港版國安法」，立法院內政委員會今就政府「撐香港」作為邀陸委會、移民署、法務部官員備詢，根據移民署公告數據，其實自2019年起，因港府欲修訂「逃犯條例」，香港居民來台人數即明顯增加。移民署署長邱豐光解讀，這顯示對我國之信賴，未來仍將視疫情狀況，配合指揮中心，辦理香港居民來台事宜。

邱豐光並報告，於疫情期間，依據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，得以合法入境停留管道眾多，彰顯我政府之友善制度。其中，包括一般出入境、臨時入境停留30日，另符合辦法第16條、29條，可申請居留或定居，香港澳門關係條例第18條亦規定，對於因政治因素而至安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。

▲香港去年因反修例，爆發大規模社會抗爭。圖為香港民主派區選代表共同聲援理大留守學生。（圖／ET資料照）

另據移民署公告數據，2019年初因香港政府欲修訂逃犯條例，來台入境人次、居留人數、定居人數，分別較2018年成長6.63%、41.22%、35.23%。邱豐光表示，這顯示香港居民對我國之信賴，後續對於香港居民來台尋求協助釋疑，本署也將依政策及相關法令規定，做妥適處理。

陸委會主委陳明通在就我國政府「撐香港」之具體作為，和港澳關係條例第18條、60條的因應等，進行專題報告時也重申，「香港澳門關係條例」除保障台港交流中，我國家安全及人民利益不受損害，更是要監督北京對香港「50年不變」、「港人治港、高度自治」的承諾是否落實，不只是情勢變遷條款，也是對香港人民的保護條款。

陳明通表示，總統5月24日臉書的談話，並非是要放棄香港，而是要讓北京知道，人大通過港版國安法後果極其嚴重；另在協助受到壓迫香港人民方面，陳明通強調，政府絕對不會坐視不管，另因應總統27日則由本會統籌規劃人道救援方案，因此相關規劃核定後，將盡速對外說明。

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