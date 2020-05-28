泰王騎單車揪「3名後宮」伴遊！　悠哉現身德國郊區

▲泰王帶著20名後宮飛到德國，近日被拍到悠哉騎腳踏車觀光。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳孟臻／綜合報導

67歲的泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）3月中不顧疫情，帶著20位後宮佳麗飛往德國巴伐利亞度假，不只引起泰民議論，德國人也強烈表達不滿。近日，德國媒體拍到他與女伴在山區騎腳踏車，看起來過得十分愜意。

因為疫情，德國許多飯店不開放預訂，瓦吉拉隆功疑似獲得特別許可，包下4星級的索南比希爾大酒店（Grand Hotel Sonnenbichl）4樓，當作「自主隔離」的區域，並下令用曼谷運來的寶物和古董裝飾，改裝成專屬的「酒池肉林極樂宮殿」，供自己和20名妃子玩樂。

德國《圖片報》（Bild）近日拍到，泰王穿著單車服、戴安全帽與太陽眼鏡，在樹林小路騎腳踏車，身邊1位嬪妃、後方2位跟著伴遊，與平時君王正裝形象形成鮮明對比。

據報導，一行人是先搭豪華轎車、巴士從飯店到山區，在郊區進行約2小時的腳踏車之旅，有三台露營車在終點等待泰王，其中一台作為他的更衣室，更有僕人跪著替泰王整理服儀。

瓦吉拉隆功在疫情期間飛到德國旅遊，引起德國人與政府官員不滿，綠黨領袖舒爾茨（Katharina Schulze）向巴伐利亞邦政府提出質疑，為何泰王可以在疫情封城期間待在德國境內。舒爾茨向《圖片報》表示，目前她還沒有收到回覆。

根據索南比希爾大酒店（Grand Hotel Sonnenbichl）官網，在疫情期間不對外開放，但泰王卻可以進駐。飯店人員透露，工作人員禁止出入泰王所待的4樓。《圖片報》記者調查後表示，瓦吉拉隆功擁有外交豁免權，德國官方也無法對他的行為有太多意見。

目前還不清楚瓦吉拉隆功會在德國待多久，不過他在4月6日國慶日有飛回泰國一天，5月初也被目擊在曼谷視察防護裝備。泰王飛出國避難的行徑早引起泰民不滿，在網路狂發「#我們為什麼需要國王？」嘲諷。

▼泰王疫情期間飛到德國避難，引起泰國、德國人民反彈。（圖／路透）

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