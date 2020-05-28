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高嘉瑜稱「課肥胖稅」引正反論戰　議員批：道歉！

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立委高嘉瑜質詢衛福部提議可課徵肥胖稅，但用字遣詞引發爭議。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

立委高嘉瑜為健保財源入不敷出將考慮調漲健保費質詢衛福部，建議政府增加「肥胖稅」，相關言論引發爭議。事後她解釋，「肥胖稅」並不是要向肥胖的人課稅，而是針對高糖份、高熱量食物課徵的「健康稅」。新北市議員劉美芳認為，高嘉瑜的言論涉及歧視、不尊重體重過重的國民，應該對「肥胖稅」的說法道歉。

劉美芳指出，高嘉瑜身為立法委員，在質詢、用詞上本來就會被社會大眾放大檢視，而目前台灣體重過重的國民確實日漸增加，在健保或相關醫療的支出費用上也會隨比例增高，政府本來就應該要國民健康為基礎，進行教育及宣導，但高委員所提出增加「肥胖稅」的相關規劃，她認為隱含歧視及不尊重體重過重的國民。

劉美芳表示，體重過重在醫學的角度上，並非每位肥胖者都是過量攝取糖分、熱量，也有很多是婦女朋友剛生產完畢，體重尚未回復正常，更有些朋友是因疾病而造成的體重增加；所以不管是哪一種方式增加體重，政府及民代都不應以涉及歧視的方式，來進行相關修法及政策的討論。劉美芳呼籲，高嘉瑜對「肥胖稅」的用詞並不恰當，應該向國民大眾進行正式道歉。


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