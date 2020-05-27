臉書推純語音聊天App「CatchUp」　最多8人同時在線開聊

▲CatchUp」最多支援8人開啟群組通話，並可與手機內儲存的聯絡人搭配使用。（圖／截自App Store）

記者王曉敏／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情爆發，多人視訊功能需求勁揚，成多家科技巨頭爭相分食的大餅，而「多人通話」也成為即時通訊 App 內必不可少的功能。臉書 NPE 團隊周二（26）日推出一款全新實驗性 App「CatchUp」，最多支援 8 人開啟群組通話，並可與手機內儲存的聯絡人搭配使用。

根據 CatchUp App 於 App Store 上的描述，用戶可從 App 中查看其他用戶的在線狀態，並輕鬆發起通話或將其拉入群組通話中。用戶可自行設定自己的在線狀態，也可透過隱私設定，限制可將自己加入通話的人。據科技新聞網站《TechCrunch》報導，該功能應是從社群網路 App Houseparty 中獲得啟發，該 App 會在好友開啟 App 時向用戶發送通知。

與其他聊天 App 相同，用戶可在 CatchUp 中建立群組，也可與其他用戶進行一對一的通話。臉書表示，該 App 旨在解決人們「不再打電話」的關鍵原因，即不知道對方是否有時間通話。臉書指出，不回應的通話自動轉入語音信箱，也是迫用戶改以簡訊或聊天 App 來與對方聯絡的主因之一。另外，雖然視訊聊天的 App 不斷增加，但「通話」相較起來更為方便。

臉書指出，該 App 的構想其實是在疫情爆發前就有的，不過隨著疫情後的居家隔離措施，NPE 團隊加快了該 App 的開發。雖然臉書旗下已有 Messenger 及 WhatsApp 等 App 可進行通話，但較上述兩者不同的是，CatchUp 可與手機聯絡人搭配使用，且無須具備任何臉書帳號，其介面簡單，即便是 7、80 歲的爺爺奶奶也可輕鬆使用。

不過，目前 CatchUp 僅供美國用戶下載，未來是否會被廣泛推出仍有待觀察。

臉書 NPE（New Product Experimentation，新產品試驗）團隊旨在開發富有創意與實驗精神的 App，透過這些僅專注於小群體、特定目標的 App 來進一步了解用戶的需求，以作為公司擬定戰略方向的參考。

此前，臉書 NPE 團隊已推出數個實驗性 App，包括針對情侶的互動性 App「Tuned」、用於分享個人生活及愛好的 Hobbi、用於分享歌曲的 AUX、匿名聊天交友的 Bump 及迷因（Meme）生產器 Whale 等。

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