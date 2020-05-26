名人粉專頻遭駭！臉書建議開啟雙重驗證　步驟看這邊

▲臉書建議用戶開啟「雙重驗證」功能。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

近來臉書粉絲專頁遭駭事件頻傳，包括導演吳念真、團購達人「486 先生」等多位名人粉專皆傳出遭惡意攻擊。為避免用戶成為駭客攻擊目標，臉書日前向台灣用戶及粉絲專頁管理員發出「安全提示」（Security Reminder），並建議用戶開啟「雙重驗證」功能。

近日有不少網紅的臉書粉專「莫名被消失」，甚至有釣魚信件於社群上散播，引起多數網友點閱中標。為此，臉書針對「高危險類別」台灣用戶發送了安全提示通知，據中央社報導，其中包括政府官員、政治人物和公眾人物，以及協助政治人物、政府機構、媒體等管理臉書粉絲專頁的管理員等。

臉書也建議用戶採用「雙重驗證」功能，即除了輸入密碼外，另輸入一組特殊登入碼，確認為用戶本人後才可登入，若使用未經許可的瀏覽器登入，就會接受到警告通知。

必須注意的是，若粉絲團小編點擊「網路釣魚信件」，就有可能遭駭客控制電子郵件帳號，藉此取得小編的臉書帳號密碼，導致粉絲專頁被控制以及被操作。

用戶欲開啟雙重驗證，作法如下：

點擊首頁右側「▼」符號→【設定】→點選左側【帳號安全和登入】→點選「使用雙重驗證」選項右側【編輯】

進入編輯後，即可選擇以「驗證應用程式」或「簡訊（SMS）」方式來選擇帳號防護方式。若臉書偵測到有人嘗試用不明裝置或瀏覽器登入，即會要求用戶提供密碼及驗證碼，以此來保障用戶的帳號安全。

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