京阿尼縱火男終於被捕！全身90％燒傷復原後又遇疫情　10個月後準備吃牢飯





▲京阿尼41歲縱火男癱軟躺地「雙腳燒傷」。（圖／翻攝自日媒「ANNnews」）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本警方27日逮捕京都動畫（京阿尼）縱火案嫌犯，該男嫌去年7月惡意縱火釀成36死33傷的悲劇，自己全身90％也燒傷。警方原預定等他燒傷痊癒後再逮捕，但不巧又遇上新冠肺炎疫情而延後時機，直到今天才正式將他逮捕到案。

41歲兇嫌青葉真司據傳是帶著汽油，到京阿尼第一工作室潑灑縱火，火勢竄延速度相當快，造成其中20名罹難者在通往屋頂的樓梯間喪命。

第一工作室建築共3層樓，這20名死者皆是在3樓工作的職員，火災發生後紛紛想要通過樓梯奔往屋頂逃命，但其中14人在通往安全門前的最後幾階樓梯上喪命，另外5人則是抵達和安全門連接的平台，卻沒能打開安全門前就倒地不起，還有1人則是才剛爬上往頂樓的階梯，就不支倒下。





▲京阿尼事件傳出後，讓廣大粉絲及社會不捨。（圖／路透）

青葉真司被救出時，全身已經90％的面積重度燒傷和三級燒傷，已經命危，但因專門保管遺體皮膚的中心存量不足，主治醫生只能靠人造皮膚和兇嫌自身組織培育的皮膚進行多次手術。

儘管人造皮膚治療難度高，感染風險高且複雜，但青葉真司仍奇蹟似地被從鬼門關前拉回來，還安然痊癒，甚至因此成為首個「單靠人造皮膚及自身培植皮膚成功救活的案例」。

青葉真司復原後轉至京都市內醫院復健，警方原預計等他能恢復行走、情況好轉後再行逮捕，但正好又遇上中國武漢爆發新冠肺炎，進而引發全球大流行，也因此推遲了逮捕時機，直到本月27日才登門將兇嫌逮捕歸案。

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