為香港人發聲！　他提這「五大訴求」：我相信台灣對手足的幫忙

▲香港警方在街上與示威者發生衝突。（圖／路透社）。

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸當局擬推「港版國安法」，香港有人反彈，甚至積極尋找移民台灣的相關途徑。網友 Mary Schulz 在社群網站Twitter上多次發文支持香港，並在26日發文對台灣提出五大訴求，相信台灣對於手足的幫助，希望在香港人移民台灣後，能在往後的生活給予一定程度的協助。

Mary Schulz提出的五大訴求 ：

1、香港人自入境台灣之日自動得到永久居住權。

2、台北高雄等六地必須劃出生活區給港人生活。

3、港人生活區必須貫徹港人治港高度自治方針保持司法行政獨立。

4、香港人同時擁有參與台灣大選的政治權利。

5、台灣健保勞保等所有權益港人一併享有。

Mary Schulz也曾在Twitter上指出，港版國安法是要將香港自由軍趕盡殺絕，現在只有英國和台灣能夠拯救，希望蔡英文總統可以收留香港人，立法保護香港勇武，並提供香港革命軍軍事化的武裝。

對此底下有網友回應，「支持」、「Taiwan can help」；但也有網友留言認為，不需要這些訴求，只要台灣願意接納香港人，就很滿足了。

一連串支持香港的發言，有人私訊怒罵他是不是香港人，這一些動作只是反串的行為，Mary Schulz則回應，自己是蘇州人，在香港念書，從來沒說過自己是香港人，「參加反送中的時候你們在哪？冒著布袋彈救手足的時候你們在哪？你們有什麼資格說我，我支持五大訴求！」

我相信台灣對手足的幫助：1、香港人自入境台灣之日自動得到永久居住權 2、台北高雄等六地必須劃出生活區給港人生活 3、港人生活區必須貫徹港人治港高度自治方針保持司法行政獨立 4、香港人同時擁有參與台灣大選的政治權利 5、台灣健保勞保等所有權益港人一並享有。 以上是手足立足台灣的訴求。 — Mary Schulz (@darknetgir1) May 26, 2020

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