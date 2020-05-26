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為香港人發聲！　他提這「五大訴求」：我相信台灣對手足的幫忙

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▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

▲香港警方在街上與示威者發生衝突。（圖／路透社）。

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸當局擬推「港版國安法」，香港有人反彈，甚至積極尋找移民台灣的相關途徑。網友 Mary Schulz 在社群網站Twitter上多次發文支持香港，並在26日發文對台灣提出五大訴求，相信台灣對於手足的幫助，希望在香港人移民台灣後，能在往後的生活給予一定程度的協助。

Mary Schulz提出的五大訴求 ：

1、香港人自入境台灣之日自動得到永久居住權。
2、台北高雄等六地必須劃出生活區給港人生活。
3、港人生活區必須貫徹港人治港高度自治方針保持司法行政獨立。
4、香港人同時擁有參與台灣大選的政治權利。
5、台灣健保勞保等所有權益港人一併享有。

Mary Schulz也曾在Twitter上指出，港版國安法是要將香港自由軍趕盡殺絕，現在只有英國和台灣能夠拯救，希望蔡英文總統可以收留香港人，立法保護香港勇武，並提供香港革命軍軍事化的武裝。

對此底下有網友回應，「支持」、「Taiwan can help」；但也有網友留言認為，不需要這些訴求，只要台灣願意接納香港人，就很滿足了。

一連串支持香港的發言，有人私訊怒罵他是不是香港人，這一些動作只是反串的行為，Mary Schulz則回應，自己是蘇州人，在香港念書，從來沒說過自己是香港人，「參加反送中的時候你們在哪？冒著布袋彈救手足的時候你們在哪？你們有什麼資格說我，我支持五大訴求！」

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