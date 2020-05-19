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Xperia 10 II提前開賣！三大電信資費一次看

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▲▼Sony Xperia 10 II。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Sony Xperia 10 II專賣店提前一天開賣。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Mobile美型萬元防水新機Xperia 10 II今（19）日正式在台上市，原先官方預計於20日開賣，不過Sony Mobile提前一天開賣，而三大電信仍按照原計畫於明日上市；不過三大電信今日也同步釋出了Xperia 10 II資費。

這次Xperia 10 II共有「可可黑」、「奶油白」、「薄荷綠」、「莓果藍」四色，專賣店即日起正式在台上市，單機參考建議售價11,490元。

中華電獨賣薄荷綠
這次Xperia 10 II最吸睛的顏色莫過於「薄荷綠」，而此一色款由中華電信拿下獨賣權。不過「薄荷綠」預計於6/1於中華電開賣，其餘色款則是於5/20上市。

而在資費方面，中華電用戶選擇999元資費，即可以2,490元將Xperia 10 II帶回家；而若是選擇1,199元（含）以上資費，就能以0元專案優惠價入手Xperia 10 II（30個月租期）。

▲▼Xperia 10 II電信資費。（圖／業者提供）

搭999以上資費台灣大再送Google Nest mini
而在台灣大方面，用戶選擇月付699元起，手機只要6,490元。若是搭配1,399元資費，Xperia 10 II更可以0元帶回家。此外，搭配999元以上資費再加送Google Nest mini。

▲▼Xperia 10 II電信資費。（圖／業者提供）

遠傳直營門市搭配指定續約資費另有優惠
遠傳用戶選擇月付999元起，手機只要2,490元。搭配1,399元資費，Xperia 10 II更可以0元帶回家；值得注意的是，遠傳指出，消費者若是在直營門市搭配指定續約資費另有優惠。

▲▼Xperia 10 II電信資費。（圖／業者提供）

首購禮只有特定經銷通路才能獲得
Sony Mobile指出，即日起自2020年6月30日止，至全台Xperia 10 II經銷通路（不含電信通路）選購任一款Xperia 10 II，於活動時間內完成開通程序並上網完成登錄資料，即可獲得首購禮「不怕潮享樂包」，讓消費者們能樂享防水夏日。

「不怕潮享樂包」內容物包含: Xperia經典運動毛巾、Xperia 尼龍束口運動包、Xperia 時尚運動水壺、Xperia 10 II透明保護殼共計4項好禮，搶先擁有Xperia 10 II，多項好禮一次帶回家。

而消費者若是在Sony Mobile行動通訊專賣店親自體驗最新手機Xperia 10 II後，直接在Sony Mobile行動通訊專賣店購機，上網登錄成功同樣擁有首購禮「不怕潮享樂包」，再加贈Xperia 10 II手機加碼1+1年保固，直接享有與Xperia旗艦機同等VIP尊榮服務，活動只到2020年6月30日止。

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