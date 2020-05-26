車卡平交道駕駛嚇到六神無主！彰警火速救援大喊「倒車」救回一命

▲車卡平交道動彈不得，田中警分局員警救援。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名洪姓駕駛自休旅車行經社頭鄉社斗路，正要穿越鐵路平交道，此時警鈴大響，車子被平交道防護橫桿卡住無法動彈，嚇到不知該如何是好，所幸被田中分局社頭分駐所警員執行巡邏勤務時看到，火速下車衝過去救援，在場目睹的民眾也說，還好有員警，才能避免一場憾事發生。

田中警方局指出，社頭分駐所警員李文裕、王士維19日執行巡邏勤務，於17時28分行經社頭鄉社斗路鐵路平交道前，發現火車即將經過該平交道，卻有一部車輛被垂放下來的防護橫桿卡住，困在鐵路平交道內無法移動，2人見情況危急，立即下車衝過去救援，發現車上駕駛已經嚇得驚慌失措、六神無主，先按下鐵道緊急按鈕示警，接著協力抬起防護橫桿，再大聲對駕駛喊叫「倒車！倒車！」，洪姓駕駛回神後，趕緊駕車倒退離開平交道，遠離危險，安全逃過一劫，避免了一場悲劇發生。

據了解洪男駕駛自小客車，正要穿越鐵路平交道時，突然聽到平交道警鈴響起，受到驚嚇，緊急煞車，卻恰巧停在平交道防護橫桿下方處，故被放下的防護橫桿卡住，洪民一時進退不得，而停留在平交道內不知如何離開，幸而警方巡邏經過，主動前來救援，洪男見2名員警奮力扛起橫桿，並引導他順利駛離鐵道，不久後，火車就通過該平交道，洪男相當感謝警方救命之恩，目睹這一幕的在場民眾也紛紛表示，「還好警察及時趕到，不然後果不堪設想」。

►二手票券豐富你生活