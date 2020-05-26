軍官爆不當借貸數百萬　空軍重懲：兩大過汰除並移送法辦





▲空軍軍官遭爆不當借貸，遭到兩大過汰除並移送法辦。（圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

空軍737聯隊遭爆有軍官「不當借貸」，金額高達數百萬元。對此，空軍司令部官員證實確有此事，該名軍官已違反國軍不當借貸規定，遭到「兩大過汰除」，同時也已經移送法辦調查中。

據指出，一名空軍737聯隊人行科人事官黃姓上尉，有個人債務及投資等相關狀況，由於無法順利還貸遭到討債，此事才爆發。同時，這名黃姓軍官更向軍中多名同袍借貸，金額高達上百萬元。

空軍司令部官員證實此事，空軍737聯隊在第一時間展開調查，決議將其記大過2次，同時列入汰除名單中。空軍司令部強調，目前該名軍官已經移送法辦，相關案情正在調查中。

此外，空軍司令部官員也證實，黃姓軍官預計6月退伍，對於借錢給他的同袍擔憂錢拿不回來等狀況，黃姓軍官向737聯隊表示願意以退伍金償還部分債務。空軍司令部指出，為了確保官兵權益，已經由法制官協助撰擬訴狀，同時向法院聲請支付命令，查扣其財產，也已報請檢方依法限制黃員住居，以利後續債務求償。

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