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綠委連署時力提案稱「台灣執政當局」遭殃　高嘉瑜臉書回應了！

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▲▼高嘉瑜時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲高嘉瑜。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者蔡文鈴／台北報導

時代力量立委陳椒華25日於財政委員會上臨時提案，內容竟矮化台灣政府地位稱為「台灣執政黨當局」，引發連番砲轟，就連連署人民進黨立委高嘉瑜也因此遭殃，被大批網友要求說明。對此，高嘉瑜回應，「用字遣詞不妥，我也有不察之處，但如此追殺，是為了誰？」

陳椒華臨時提案指出，針對中共強力推動《港版國安法》，「台灣執政黨當局」將會更激及完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要協助；而這份提案也有民進黨立委高嘉瑜的連署簽名。

▲▼高嘉瑜臉書留言回應網友。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜臉書留言回應網友。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

高嘉瑜表示，沒有人會想刻意矮化台灣，「何況是時力委員跟我」，陳委員已致歉，也跟陳委員辦公室溝通提醒不妥之處，本案後來也沒有送出，刻意放大並惡意攻擊只是藉題發揮。她強調陳委員很認真，此次用字遣詞不妥，「我也有不察之處，但如此追殺，是為了誰？不如想想怎麼撐香港吧！」

對於提案內容稱呼所引發的爭議，陳椒華25日已在在臉書發文說明，原提案中「台灣執政黨當局」用語顯有不妥，於此跟大家致歉。本案在委員會討論時，建請「總統府」編列預算、最後再改為「行政院研議」，截圖並非最終版本。另，此提案有一友黨委員簽署後撤簽，並未成案送出。感謝各位的批評與指教，也會繼續努力，也呼籲各界一起來撐住香港、撐住民主。

▲▼時力立委陳椒華臨時提案中，將台灣政府稱為「台灣當局」。（合成圖／ETtoday資料照、王浩宇臉書）

▲時力立委陳椒華臨時提案中，將台灣政府稱為「台灣當局」。（合成圖／ETtoday資料照、王浩宇臉書）

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