港警施放催淚彈　驅離銅鑼灣「反國安法」遊行示威者　

▲港警在銅鑼灣施放催淚彈驅離示威者。（圖／香港01授權使用，請勿翻攝）

本報訊

全國人大制訂「港版國安法」，以納入《基本法》附件三形式在港直接實施。網民發起「5.24反惡歌法大遊行」遊行，今（24日）下午1時於銅鑼灣SOGO遊行至遮打花園，防暴警員先後在場舉起藍旗和黑旗，曾施放催淚煙及胡椒彈槍驅趕軒尼詩道一帶聚集的示威者。

警方表示，銅鑼灣有示威者霸佔軒尼詩道一帶的馬路，多條行車線受阻，為制止暴徒的暴力行為而使用最低所需武力，包括施放催淚煙。另外下午1時半，原來在中聯辦戒備的水炮車、裝甲車離開，前往灣仔、銅鑼灣方向。

警方指今（24日）下午1時許，銅鑼灣有示威者霸佔軒尼詩道一帶的馬路，多條行車線受阻，大量巴士及電車等車輛無法前進。大批警員在現場維持秩序，有暴徒向警員投擲雨傘、水樽等雜物，為制止暴徒的暴力行為，警方使用最低所需武力，包括施放催淚煙。



▲▼香港民眾號召上街頭「反國安法」。（圖／香港01授權使用，請勿翻攝）

警方警告暴徒立即停止違法暴力行為，強調會果斷採取執法行動，阻止暴徒破壞社會秩序及危害市民生命安全，並呼籲現場市民盡快離開，前往安全地方。

下午1時半，原停泊在中聯辦對開戒備的水炮車、裝甲車駛走，向銅鑼灣方向進發。

警方重申，進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。此外，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險及有可能違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下的「進行受禁羣組聚集罪」。警方絕不容忍任何違法行為，再次呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。警方會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。

【本文獲《香港01》授權轉載。】