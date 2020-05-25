「走了也要記住你的笑！」恐怖男友刺殺甜美公務員　2封遺書曝光：真的很愛你

圖、文／鏡週刊

嘉義於2013年發生一起恐怖情人殺害女友案。科技公司課長呂政軒不滿公務員女友提分手，竟持水果刀將準備上班的女友刺死。警方發現，呂政軒的臉書在案發前3週，就有輕生的念頭，想和女友同歸於盡。

當時呂在臉書放上與女友的合照，留言寫著：「只能將回憶放在心中某處，希望走的時候也還能記住這個甜蜜的笑，可以不要喝孟婆湯讓我一直保有哦！」隔2天又放了一杯烈酒照，寫下：「我想只有你可以清楚我心裡的痛與傷。」

警方還查出，呂政軒案發前一個月就買好行凶用的水果刀，他也坦承就是想殺女友，並且同歸於盡，因此出門犯案前便留下遺書。一封給母親，說自己不孝，請母親原諒。另一封則留給涂堇芸，寫著：「我真的很愛妳，這輩子無法結合，下輩子再續緣分。」

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